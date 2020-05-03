魅族MX：它是无数魅友的入坑之选，当年风头一时无二

小屏幕+好手感的手机在这个大屏当道的年代还能成功吗？



不管大家对这个问题讨论多么热烈，前段时间发布的 iPhone SE 都给出了一个不争的事实，那就是即便在屏幕已经到 6 英寸甚至更大的 2020 年，兼具小屏幕与好手感的产品依然是一部分人的最爱。而假如我们把时间拨回到 9 年前，那个大屏手机还没爆发的时代，也有这样一款小屏幕+好手感的机型引发了人们的热烈讨论，它就是魅族 MX。

熟悉极客博物馆的朋友们应该还记得我们之前介绍过的魅族 M8，曾经的 M8 在探索国产安卓定制系统的路上走在了前列，而随着魅族对于产品的打磨日渐精进，2011 年 11 月推出的魅族 MX 成为了其历史上最重要的一款产品。

熊猫配色，小屏经典

采用 4.0 英寸，960*640 分辨率的魅族 MX 在设计上极其简洁漂亮。正面黑背面白的熊猫色设计在当时可以说是男女通吃了，机身正面有一颗小小的凸起 Home 键和两颗虚拟按键，这个 Home 键被大家亲切地称为小圆点，其物理按压带来的直观反馈非常出色，而整机 10.3mm 的厚度再加上 139 克的重量在当时也可以说是小巧轻便。

白色后盖设计看似不难，但如何做出精致感则是一件非常考验功力的事情。魅族 MX 给出的答案有两个，双层塑料和背部弧线，尽管是白色塑料设计，但魅族通过双层塑料工艺带来了如同陶瓷一样晶莹透亮的感觉，比起单纯的白色要耐看很多，而四周圆润过渡的背部弧线则带来了无与伦比舒适的手感，拿在手上非常贴合手掌，虽然塑料后盖相比玻璃还是会有质感的差别，但魅族 MX 的手感并不输于同年的 iPhone 4S 甚至要更胜一筹。

魅族 MX 一代发布是在 2011 年 11 月，就在它发布前的一个月，小米带来了打破价格枷锁的发烧旗舰小米一代，凭借 1999 元的价格优势成功引发了社交媒体的广泛讨论。尽管如此，魅族依然按照自己的节奏发布了一年一款的旗舰产品 MX，这款手机的内部配置比起小米来也并没有逊色多少，三星 Exynos 4210 处理器，1G+16G 存储组合，后置 800 万像素摄像头在当时都很出色，再加上用过都说好的 Flyme 系统，都让这台机器成为国产手机的中高端代表。

不输细节的 Flyme

说起来，魅族其实也是在 M9 和 MX 时代才逐渐确定了 Flyme 系统名称，针对国内用户的操作习惯，Flyme 对安卓原生系统进行了高度定制，以简洁的系统设计、明确易上手的操作逻辑征服了当时的国内用户，尤其是锁屏界面的三种不同上滑动作呼出电话、主页、短信功能让当时很多人感到惊艳。

一些软硬件深度整合细节也值得称赞，比如屏幕下方的返回键，其背光灯在正常使用手机是箭头向左，当你横向操控时它则会将箭头方向指向上，再比如当你需要联 Wi-Fi 时直接在下拉通知栏中就能切换，省去了长按再进行跳转的步骤。而简化通知栏、桌面抽屉的设计也充满了少即是多的风格，魅族也是从 MX 开始集成了云服务功能，种种好用的功能，都吸引了很多人并使其成为坚定的煤油。

MX 是魅族走向大众视线的一款集大成产品，如果说 M8 时代魅族身上还会看到一些 iPhone 的影子，那么到 MX 时代魅族已经大彻大悟彻底蜕变，与魅族第一款 MP3 产品同名的 MX 手机也体现了黄章心中对「梦想机」的理解。

精致的设计和圆润的手感，不错的配置加上好用的系统，这些都让 MX 在那个国产手机的洪荒年代鹤立鸡群，而它独特的设计语言也被魅族继承下去，诞生了 MX2、MX3 等众多后续机型，成为无数煤油心中最值得珍藏的产品之一。

能够打造出 MX 这样的机型证明了魅族不仅仅只是一个「小而美」的珠海小厂，更是一个对工业设计和产品体验有深入研究的品牌。它的诸多设计理念也被不少国产手机所借鉴，即便如今魅族已不复当年荣光，但看到 MX 这台手机，我们依然可以回想起这个品牌不破不立的精神和深入骨髓的匠心。

不知道当年是煤油的你，如今是否还在用魅族，又是否还怀念曾经的 MX 呢？