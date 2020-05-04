外文电影不用愁，实时翻译App了解一下

现在的播放器一般都有字幕下载功能，只要影片不是很冷门，通常都有字幕可选。而且很多字幕组其实也在源源不断输出着，通常一部新片上线一两天后，相关的字幕或者压好字幕的片源，就已经能在网上找到了。

但……如果你看的是某国外友人的VLOG，或者XXX的讲演视频，那就基本依赖自己的听力水平了。总体来说，小编的秘诀就是——图片+AI智能猜想（也就是瞎猜~）。

好吧，想要读懂视频里叽里呱啦说的啥，也可以试试这款实时翻译软件。无论你是通过麦克风，还是电脑里播放的视频，它都可以将文字实时翻译好，显示在你的屏幕上。还不懂？就像……联合国大会里的同声传译一样。

有多少人是和小编一样，靠字幕看电影的

软件的名称叫做“小译同传”，支持32位和64位下载（是的！你没看错，这是一款PC端软件）。界面很简陋，确切地说是，是很多年都没有见过的简陋界面了。不过好处也有，那就是功能一目了然，同时也少了广告的烦恼！

PC端软件哈！是不是很意外

软件支持中英、英中、日中、中日四种翻译，使用前需要先用手机号登录一下。选好语种方向和声音来源后，就可以点击“开始”开启翻译了。翻译结果会自动显示在半透明的字幕框内，字幕框大小和位置支持调整。总之这些尝试尝试也就会了，接下来咱们来实际测一测。

这就是软件的全貌了

第一轮. 电影考查

小编这里找的是一部《星际穿越》，呵呵，很经典的一部科幻片了。演员语速适中，但专业术语不少，这个就比较考验这货的脑容量了！

《星际穿越》翻译效果

《星际穿越》翻译效果

翻译效果有点出乎意料，质量很不错。除了个别的人名之外，其余的翻译都很清楚。而且你能明显看出译文是经过了自然语言整理，读起来很顺畅。

由于翻译的缘故，字幕会比画面滞后约3-4秒。不过这已经非常不错了，要知道声音会首先上传到服务器，经过识别后，再返回到本地显示，而且这中间还要经过语法识别和自然语言整理，能有这样的时滞已经非常不错了。

第二轮. VLOG测试

除了本地视频外，在线视频也是没问题的（软件只是负责收集声音，至于什么播放形式没有任何关系~）。这一组我们找了一段VLOG，内容是Windows 10的新功能介绍。老外语速很快，至少和上一组电影相比是这样的。

在线视频翻译效果

实际结果和电影差不多，尽管片中老外语速很快，但对于软件来说好像影响并不大。测试中包括自然语言、个别术语的拿捏，还是比较准的，译文阅读起来并不吃力。只不过由于软件会根据语法规则，对个别字词修正，初期还是得适应一下。

第三轮. 日语点评

第三轮是日语评测，哈哈，都想歪了吧，其实我选择的是电视剧《亮剑》里的一个片断。里面演员的日语很专业（至少我是这样认为的），接下来看看实际效果吧。

《亮剑》翻译效果

结果大家已经看到了，和之前的英中翻译相比，日中翻译并没有想像中完美。甚至给人的感觉就是一个直译的水平（抱歉，日语不通，只能这么理解），绝大多数翻译结果读起来都不通顺，至少我不看中文字幕的情况下，根本不理解片中二位说了啥。

写在最后

总的来说，这款翻译软件是划时代的，功能也很实用。只是这项功能并非免费使用，而是按照时间计费。目前官方给每个注册账号一个限免时间（普通用户15分钟，会员用户45分钟/月），可以让我们提前感受一下AI翻译的炫酷。好了，这就是本期推荐给大家的一款小软件，感兴趣的小伙伴自己试一试吧。