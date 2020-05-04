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Linux桌面环境GNOME 3.37.1正式发布

2020/5/4 8:30:22来源：开源中国作者：局长责编：微尘评论：

GNOME 3.37.1 已发布，这是 GNOME 3.38 的首个开发版，尚未达到稳定阶段。

主要更新内容：

• Epiphany 网页浏览器支持从 Chrome/Chromium 以及 HTML 文件中导入书签，以及其他改进

• Evolution Data Server 使用新的后端访问 Nextcloud Notes

• Gedit 已弃用 X11 workspace，因为 workspace 在 Wayland 上不被支持，而对 X11 的支持也正在被淘汰。更重要的是为了确保这个文本编辑器能很好地作为 Wayland 原生应用提供服务。Gedit 3.37.1 标志着它首次不依赖 X11，现在可将它视为原生 Wayland 应用

• Glib-networking 重新启用 TLS 1.0/1.1 协议

• GNOME Boxes Flatpak 现在在启用 OpenH264 的情况下构建了对 FreeRDP 的支持

• GNOME Calendar 新的引擎支持 webcal:// URL，以及其他改进

• GNOME 地图提供适用于窄屏幕的自适应 UI

• GNOME Screenshot UI 已被重新设计，并且可以在无需 X11 支持的情况下构建

• GNOME Shell 增加对家长控件过滤的支持、修复崩溃错误，以及许多其他的修复和改进

• GNOME Mutter 针对非最大化窗口截屏的修复，以及其他各种修复

• Nautilus 支持 zoom 媒体键和其他改进

• Orca 对 Visual Studio Code 有更好的屏幕读取支持，以及许多其他改进

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关键词：GNOME

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