能为乔布斯工作很幸运：苹果CEO库克发表线上毕业演讲

美国当地时间周日，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)向俄亥俄州立大学发表了线上毕业演讲。库克在演讲中呼吁毕业生们“在这个可怕时期建立一个比你们心目中已确定的更美好的未来”。

库克发表线上毕业演讲

库克首先对不能现场参加毕业典礼感到遗憾，然后又回顾了1998年加盟苹果时的情景，认为很幸运能够把剩余的职业生涯为乔布斯工作。他表示，乔布斯的病逝让他感到孤独，这恰好证明没有什么是比彼此之间的影响更加永恒、强大。

以下为库克演讲全文：

在我们谈到你们未来的重要工作之前，我想花点儿时间探讨一下我们的过去。

1918年的初，一位年仅36岁的年轻海军助理部长被派往海外，他的任务是确保美国未经训练的部队做好在欧洲第一次世界大战中作战的准备。

战争爆发后，作为一名打破传统的诗人兼学者，年仅30岁的他从事着高中教师和银行家的零工，这粉碎了他为自己的论文进行答辩的希望。

一名年仅20岁的年轻护士开始在多伦多一家军事医院照顾受伤的士兵。她工作的时间越来越长，因为除了战争的创伤外，一种奇怪的疾病也开始出现了。

到西班牙流感席卷整个国家、这些人所在的社区和他们的身体时，这三个人的命运永远发生了改变。

那名年轻的军官名叫富兰克林·德拉诺·罗斯福（Franklin Delano Roosevelt），他被人用担架抬下军舰。当他回到纽约老家后，立即被提名为副总统候选人，开始了他的国家政治生涯，这将改变历史的进程。

躺在病床上的那位诗人名叫T.S.艾略特（T.S. Eliot），他开始创造诗歌杰作《The Waste Land》。它的开头是“四月是最残酷的月份”，并由此拉开了一场文学现代主义运动的序幕，这场运动为他赢得了诺贝尔文学奖。

当护士阿米莉亚·埃尔哈特(Amelia Earhart)最终被患者感染流感时，她的康复过程比大多数人都要复杂和痛苦。为了打发漫长而无聊的隔离，她会看着飞机来来往往，她开始怀疑自己是否会需要换个职业。

毕业生们，我很抱歉我们今天没有在现场亲身参加庆祝。你们的班级是一个特殊的班级，在俄勒冈州立大学150年的历史中，很少有像你们这样的班级，你们将被历史所铭记。我知道，你们的父母、你们的亲人、你们的朋友和老师，对你们所取得的成就同样感到自豪。

当你还在画框里的时候，很难看到整个画面，但我希望你能把这些不寻常的情况作为一种荣誉勋章铭记。那些睁大眼睛、敞开心扉迎接历史挑战的人，也是那些对他人生活影响最大的人。

在每个时代，生活都会以一种令人沮丧的方式提醒我们，我们不是故事的唯一作者。不管我们愿意与否，我们都必须与一个自私的合作者分享荣誉，这个合作者就是我们周围的环境。

当我们雄心勃勃的计划被打乱时，就像它们经常会发生的那样，当我们的希望破灭时，就像有时会发生的那样，我们就只剩下一个选择。要么诅咒失去了某些永远不会失去的东西，要么挺起胸膛帮助重塑这个世界。

当我1998年加入苹果公司时，我简直不敢相信自己如此好运。我将在接下来的职业生涯中为史蒂夫·乔布斯工作。但是命运就像夜里的小偷一样降临。当我们失去乔布斯时，我感到十分孤独，这表明没有什么比我们对他人的影响更永恒、更强大了。

我们这些人如果能回首这段时光，铭记不方便甚至无聊都算幸运的，更多的人将体会到真正的困难和恐惧。当我们向我们所爱的人和朋友寻求安慰的时候，好好想想那些对你生活的影响更遥远但同样有意义的人。

想想一位没有合法证件的父亲，他被所在的社区忽视或鄙视，今天为了养活他的家人和你的家人，他在田里冒着危险工作。

想想一位单身母亲，她晚上整理货架，早上开着城市公交车，如果没有她，很多东西都会分崩离析。

想想医院里的保洁人员，他们用手和膝盖擦洗病房，他们今天的工作就像净化寺庙的大祭司一样孤独和神圣。

最重要的是，想想你们自己，幸运地接受了世界级的教育。当所有这一切都说了、做了之后，你会如何行动和工作，如何会变得与众不同。

铭记在你心中，这些时刻揭示了什么才是真正重要的：我们所爱的人的健康和幸福，我们社区的恢复力，以及那些从医生到垃圾收集者为服务他人而奉献自己的人所做出的牺牲。

不能离开家给你们留下了很多奇怪的空隙来填补。我一直在试着利用这段时间来阅读，我不断阅读有关亚伯拉罕·林肯的书籍。我会把它们推荐给任何想要正确看待这些时代的人。你会惊讶于他的想法仍然是多么聪明、有趣和活泼，这个保守而谦逊的人是如何在喧嚣的时代设法唤起别人的希望的。

在我们庆祝俄亥俄州立大学成立150周年之际，值得记住的是，如果没有林肯签署成为法律的赠地大学制度，这所学校就不会存在。很难想象还有什么人比他更受环境的限制。

林肯发现他的国家正处于水深火热之中，于是他选择了投身其中。他把自己所拥有的一切都奉献给了他的人民。他说:“宁静过去的教条不适用于风雨交加的现在。形势严峻，我们必须顺势而起。我们的情况是新的，所以我们必须重新思考，重新行动。我们必须解放自己，然后才能拯救我们的国家。”

毕业生们，你们面临的挑战都是全新的。对你们来说，古老的教条从来都不是必须的选择。你们不能被奢华迷失了双眼，需要睁开眼睛进入一个充满困难的世界，肩负着书写一个故事的使命。这个故事不一定由你们选择，但仍然完全是关于你们的。

你们是父母和祖父母的骄傲，是亲朋好友和老师的骄傲，是那些以看得见和看不见的方式塑造了你们的社区的骄傲。你们今天没有得到承诺，许多人不得不通过努力奋斗才能赢得未来。

重新思考，重新行动，创造比你想象中更美好的未来。在一个可怕的时刻，再次呼唤我们充满希望。

祝贺你们所有人！非常感谢！