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Microsoft、Linux 和 Mac 资产风险状况研究：Microsoft 漏洞最多

2020/5/4 8:44:55来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：微尘评论：

Kenna Security 发布了一份新的报告，其中对 Microsoft、Linux 和 Mac 资产的风险状况进行了研究。Cyentia 研究所撰写了《 Prioritization to Prediction: Volume 5: In Search of Assets at Risk》报告，该报告基于 Kenna Security 来自 450 个组织的 900 万资产的数据。

报告指出，微软资产的 70% 至少具有一个高风险漏洞。在整个研究期间，研究人员共发现了 Microsoft 资产中的 2.15 亿个漏洞，其中已完成修复的漏洞有 1.79 亿个，占比 83%。根据 Kenna Security 的说法，其余未修补的 3600 万个漏洞要高于 Max、Linux 和 Unix 资产的总和。

微软还拥有最高的封闭式高风险漏洞百分比，为 83%。紧随其后的是 Apple OSX，其次是 Linux/unix 和网络设备/IoT 设备。此外，40% 的 Linux 和 Unix 资产以及 30% 的网络设备具有已知漏洞。

不过，Kenna Security 也指出，较少的漏洞不一定表示设备更安全。在一个单个高风险漏洞可能造成灾难性后果的世界中，有效的补丁程序优先级和速度是安全性的关键，而与设备或软件类型无关。

尽管 Microsoft 具有比其他漏洞更多的漏洞，但这不一定表示其存在总风险，因为 Microsoft 还可以更快地修复漏洞。该报告发现，基于 Windows 的资产每月平均有 119 个漏洞，并且平均每 36 天修补一次这些漏洞。与此相比，网络设备每月平均只有 3.6 个漏洞，但这些漏洞则大约需要一年的时间才能完成修补。

苹果的补丁率位列第二高，为 79%。Linux、Unix 和其他网络设备的补丁率则为 66%。

Cyentia Institute 的合伙人兼创始人 Wade Baker 表示：“通过自动修补和'Patch Tuesdays'，Microsoft 能够解决其系统上的关键漏洞的速度非常出色，但其仍然存在很多漏洞。“另一方面，我们看到许多资产，例如 routers 和 printers，它们的高风险漏洞具有更长的保质期。公司需要围绕这些权衡因素调整其风险承受能力，策略和漏洞管理功能。”

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关键词：MicrosoftLinuxMac

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