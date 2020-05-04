法国开发的新冠病毒追踪应用StopCOVID下周开始测试

据国外媒体报道，法国政府一位部长在刚刚过去的当地时间周日表示，法国政府支持的新冠病毒接触者追踪应用程序StopCOVID，将在5月11日所在那一周进入测试阶段，届时法国将开始解除防疫封锁令。

作为法国总统伊曼纽尔?马克龙（Emmanuel Macron）政府内阁重要成员的数字事务部长塞德里克·奥(Cedric O)，将该应用程序称作是法国遏制当前正在流行的新冠疫情战略的一个关键环节，法国政府正在努力应对大规模新冠病毒感染测试形势。



“这个应用程序没有什么神奇之处，”塞德里克·奥在网络阅读平台Medium上写道，“只有将其纳入全球卫生体系，它才是有用的。”

各国正在纷纷开发应用程序，以评估相互感染的风险，帮助隔离那些可能会传播疾病病毒的人。

与欧洲其他国家一样，法国选择了移动设备之间短距离蓝牙“握手”(Bluetooth handshakes)技术作为衡量感染风险的最佳方法，没有使用亚洲一些国家基于位置数据追踪的方式。

但是，关于是在单个设备上还是在中央服务器上记录这样的联系人信息的争论，已经变得十分激烈。追踪信息将有助于追踪工作团队，提醒处于感染风险中的人群。

到目前为止，法国已经选择“集中化”的方法，这将特别需要苹果改变其iPhone的设置。塞德里克·奥表示，苹果拒绝让步，但法国政府与苹果的讨论仍在进行中。

塞德里克·奥写道，“法国的卫生健康和科技主权，使得我国能够有选择的自由，而不受大公司选择的限制，无论大公司可能是多么地创新和高效。”

作为法国在欧洲最重要的合作伙伴德国，就使用哪种类型智能手机技术来开发遏制疫情的追踪应用，在上周作出调整，改为支持谷歌和苹果以及越来越多的其他欧洲国家支持的方法。