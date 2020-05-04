Linux Manjaro 20.0 Lysia 发布

经过两个多月的开发，Manjaro 20.0 Lysia 发布了。

Xfce 版本仍然是旗舰版本，此版本升级到 Xfce 4.14，并且主要致力于通过桌面和窗口管理器来完善用户体验。另外，目前已切换到新主题 Matcha。有一项新功能“显示配置文件”可以存储一个或多个用于首选显示的配置文件，同时还实现了连接新的显示器后，配置文件的自动应用。

此次 KDE 版本也提供了功能成熟且丰富的 Plasma 5.18 桌面环境，并且今年对其外观进行了重新设计。整套 Breath2 主题包括明暗版本、动画启动画面、Konsole 配置文件、Yakuake 皮肤以及其它小细节。文本编辑器 Kate 得到补充，增加了一些其它配色方案，并提供 Plasma-Simplemenu 作为传统 Kickoff-Launcher 的替代方案。

在基于 3.36 系列的 Gnome 版本中，包括了许多应用和界面的可视刷新，尤其值得注意的是登录和解锁界面。GNOME Shell 扩展现在使用新的扩展应用程序进行管理，该应用程序可处理更新、配置、删除和禁用扩展程序。“请勿打扰”按钮已添加到通知弹出框，启用后，通知将隐藏，直到关闭按钮。

默认情况下，动态壁纸会全天更改其颜色主题。此外还更新了 GDM，并大大改进了 Gnome-Layout-Switcher。预装软件包列表也得到更新，现在 zsh 是新的默认 shell，同时将应用分类在干净的应用抽屉中的文件夹中。

Pamac 9.4 系列也有一些更新。为增强软件包管理，默认情况下启用了 snap 和 flatpak 支持。现在可以在 UI 和终端中使用 Pamac 轻松安装 snaps 或 flatpaks，以更多地利用最新 Linux 应用程序。

此外，Manjaro Architect 现在通过提供所需的内核模块支持 ZFS 安装。此版本使用 Linux 内核 5.6，带来了最新可用的驱动程序。同时，相对于上一安装媒介版本，工具得到改进和完善。

更新说明：https://forum.manjaro.org/t/manjaro-20-0-lysia-released/138633