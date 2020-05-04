瑞德西韦卖多少钱？ 新冠肺炎一疗程或花费 4500 美元

北京时间5月4日消息，吉利德尚未披露瑞德西韦销售价格，但药物价格分析机构临床和经济评估研究所（以下简称“ICER”）通过计算得出，利用瑞德西韦治疗每名新冠肺炎患者的价格可能高达4500美元。

上周五，美国食品和药品管理局给予瑞德西韦“紧急使用”许可，因为临床试验表明它可以使新冠肺炎病程缩短31%，这意味着患者住院治疗时间可以缩短4天。

ICER经常认为，与其自身价值相比，药品价格过高。ICER因此经常与医药企业互怼。

但ICER星期五表示，每个疗程（10天）的瑞德西韦定价至多4500美元是合理的。不过ICER也指出，其计算基于初步数据，未来可能会发生变化。

但吉利德表示，要制定长期的定价策略还为时过早。吉利德已宣布将捐赠当前14万个疗程的瑞德西韦。对于许多投资者和华尔街分析师来说，瑞德西韦价格是头号谜题。

Jefferies生物科技分析师迈克尔·易（Michael Yee）星期日发表投资报告称，“通常情况下ICER对药物价值的估计是保守的，它都认为瑞德西韦每个疗程价格高达4500美元是合理的，这很有趣。”

迈克尔·易说，按每个疗程1000美元计算，如果能销售100万疗程的瑞德西韦，今年仅这一项业务吉利德就可以进账10亿美元。

吉利德CEO丹尼尔·欧戴伊（Daniel O'Day）星期日表示，未来数天新冠肺炎患者就能用上瑞德西韦了。

另外，发表在《Journal of Virus Eradication》上的一篇文章估计，一个疗程用量的瑞德西韦生产成本为9.32美元。如果一个疗程的瑞德西韦价格为4500美元，那么这种药物的利润率将高的惊人。