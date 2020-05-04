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心肌缺血被医院遗漏：但Apple Watch检查出来了

2020/5/4 11:17:09来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

自从 Apple Watch Series 4 中添加了 ECG（心电图）应用以来，该应用为挽救人们的生命做出了不少的贡献。近日《欧洲心脏杂志》上的一篇新文章讲述了德国美因茨的一名 80 岁妇女的故事，其 Apple Watch 检测到医院 ECG 遗漏的心脏疾病的证据。

该女子抵达美因茨大学医学中心，报告了胸痛，心律不齐和头昏眼花等病症。在医院，医生进行了传统的 12 通道心电图检查，结果显示“没有缺血迹象”。

然后，患者向医生展示了她在 Apple Watch 上进行的心电图测试的结果，其中包括“有明显 ST 段压低的描记”。在这些结果中，医生确实看到了心肌缺血的证据。该患者被转移到导管插入实验室，显示“左主干狭窄和左前降支/对角分叉病变”。

因此，患者接受了“冠状动脉支架置入手术”治疗，并于第二天离开医院。欧洲健康杂志的文章得出结论，Apple Watch 可用于检测心肌缺血：

智能技术的发展为新的诊断可能性铺平了道路。对于 Apple Watch，在安装了移动应用之后，当手指放在手表的数字表冠上时就会记录 ECG。Apple Watch 不仅可以用于检测房颤或房室传导障碍，还可以用于检测心肌缺血。

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关键词：Apple WatchECG

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