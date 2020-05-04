D 语言 Web 开发框架 Hunt Framework 3.0.0 发布：重构核心

Hunt framework 是一个由 HuntLabs 推出使用 DLang 语言开发的全栈 web 框架，易用性和完整性都贴近于 Laravel / Django / Spring boot 等主流框架的设计，优势主要体现在部署方面，不需要搭建运行环境就可开启 web 服务。而且 D 语言自身是一个性能极高的编译型语言，我们可以基于 hunt framework 非常简单的开发出高性能的 Web 服务。

Hunt Framework 3.0.0 更新日志

此版本是由 HuntLabs 与葡萄科技服务端团队开发者紧密的合作，历时近半年的开发迭代，共同打造的一个重要的版本。依托 Dependency Injection 技术，整个框架的模块划分变得更加合理，且易于扩展和维护。

现在您可轻松使用 DLang 语言构建稳定的服务端应用，包含 RESTFul API、gRPC、RabbitMQ、RedisMQ、Redis Cache、Momory Cache、Entity ORM 等关键技术的支持，开发者像使用 Laravel 和 Spring Boot 那样快速构建 Web 服务端应用；

此版本进一步简化操作，提升开发者的友好度，让更多 PHP 和 Java 开发者能几分钟入门开发 Web 服务。

版本重要更新

重构框架核心，依托 Dependency Injection 技术增强扩展性；

重构了二进制序列化模块，性能提升 1000%，比 C++ 二进制库 cereal 性能还要快 100%；

增强 JSON 序列化的操作，支持更复杂的对象与 JSON 字符串的相互转换和绑定；

增强错误处理，在各种 500 错误的情况下根据设定可显示详细的错误堆栈信息；

整合最新的 Hunt Console ，可在启动时增加参数进行一些配置；

重新设计配置文件形式，方便用户自定义配置文件由框架统一加载，对未来的配置中心进行铺路；

重构后加入很多基础框架的 ServiceProvider 模块；

支持更稳定的 Worker 模式，改进底层并发能力；

支持最新的 RabbitMQ，基于 Hunt AMQP 实现；

Redis 重构全新的连接池方案，更稳定；

Database 和 Redis 对象统一回收管理机制，更好的控制内存分配；

基于 Hunt Shiro + Hunt Jwt 整合用户安全认证方案；

Database 和 Redis 都采用 Hunt Net 网络库实现通信，减少对第三方库的依赖，更强可跟踪性；

改进 Linux 平台下 epoll 并发模型的稳定性；

对 Windows 平台 IOCP 模型进行支持；

改进 macOS 平台 kqueue 并发模型的稳定性；

移除 STOMP 模块，因为一般项目中并不常用；

改进了 Hunt Cache 的 API，同时底层采用最新的二进制序列化库；

移除 Routing 模块，整合依赖 Hunt Http 库中的 Routing 模块；

增强改进 Request 和 Response 对象；

增强 Hunt Http 库中的 HttpClient，包括各种本地化的 Cookie 操作与文件上传的稳定性改进；

整合 Breadcrumbs 方案，让面包屑更容易管理；

增加 TaskExecutor 异步操作方案，基于内部消息队列实现（RabbitMQ、RedisMQ、MemoryMQ）；

增强 Twig 模板引擎的兼容，更接近 PHP 开发者的使用习惯；

示例代码

import hunt.framework; void main(string[] args) { app().run(args); }

代码资源

Gitee: https://gitee.com/huntlabs/hunt-framework

Github: https://github.com/huntlabs/hunt-framework

相关文档与支持

D 语言中文社区： https://forums.dlangchina.com

官方 WIKI 文档： https://github.com/huntlabs/hunt-framework/wiki