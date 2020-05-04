微软开源 Rust/WinRT，方便使用 Rust 构建 Windows 应用

微软推出了基于 Rust 的 Windows 运行时项目 Rust/WinRT。该项目和 C++/WinRT 一脉相承，用标准语言和编译器为 Windows 运行时构建语言投影，从而方便 Rust 开发人员调用 Windows API，更轻松地使用 Rust 构建各类 Windows 应用和组件。

Windows 运行时基于内部的组件对象模型（Component Object Model，COM）API，需要通过诸如 C++/WinRT 和 Rust/WinRT 之类的语言投影进行访问。这些语言投影采用描述各种 API 的元数据，并为目标编程语言提供自然的绑定。这使开发人员可以使用所需的语言为 Windows 轻松构建应用程序和组件。

Rust/WinRT 由来自 Windows 团队的工程师 Kenny Kerr 于去年十一月提出，并开始进行尝试。他在当时的博客文章中表示，Windows 运行时已开始增加对各种语言的支持，但这些都无法脱离 C++，直到 Rust 的出现。

Kerr 认为，即便 Rust 的学习曲线可能令人望而却步，但它很有可能解决 C++ 与 WinRT 的关系中一些最棘手的问题。“想象一下不需要 IDL 的 C++/WinRT：更快的构建时间，以及简单而集成的构建系统。”

根据微软的介绍，Rust/WinRT 能够将任意时间段内的 WinRT API 直接调用进 Rust 包，开发者可以像调用 Rust 模块一样调用它们。

Rust 与 C++ 在编译和运行时模型等许多方面都非常类似，但 Rust 在安全性上更胜一筹，这也是微软一直强调和看重的地方。

官方的介绍文章中还给出了一些关于 Rust/WinRT 的有趣示例，例如这个从 C++/WinRT 快速移植到 Rust/WinRT 的扫雷游戏 demo：

目前 Rust/WinRT 还处于早期预览状态，微软希望它接下来与现有 Win32 和 COM API 提供更加无缝的互操作，包括对 com-rs crate 的支持。

详情可见微软官方博客：https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2020/04/30/rust-winrt-public-preview/