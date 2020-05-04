人民网曝光：这21款App违法！

IT之家5月4日消息 据人民网报道，国家计算机病毒应急处理中心近期在“净网2020”专项行动中通过监测发现，多款民宿、会议类移动应用存在隐私不合规行为，违反网络安全法相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

据IT之家了解，其中，未向用户明示申请的全部隐私权限的App包括：

《锦江酒店》（版本5.0.2）

《自如》（版本6.7.3）

《泊寓》（版本4.11.2）

《巴乐兔租房》（版本5.2.5）

《途牛旅游》（版本10.26.0）

《同程旅游》（版本9.2.8.1）

《携程旅行》 （版本8.22.2）

《去哪儿攻略》（版本5.9.0）

《日租房客栈-民宿》（版本3.1.4）

《无纸化会议》（版本3.0）

《全时云会议》（版本5.0.200323）

《左邻会议安卓版》（版本7.3.0）

《云际会议》（版本V2.8.1.0）

《小鱼易连》（版本2.28.12-6882）

《V智会会务版》（版本2.5.7）

《31会议助手安卓版》（版本7.6.4.1 ）

《飞书会议》（版本1.2.1）

《好视通云会议》（版本3.22.1.7）

《开会宝视频会议》（版本3.6.2）

《联盒会议》（版本1.2.3）

未说明收集使用个人信息规则的App包括：

《V智会会务版》（版本2.5.7）

《巴乐兔租房》（版本5.2.5）

《泊寓》（版本4.11.2）

《锦江酒店》（版本5.0.2）

《自如》（版本6.7.3）

未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能的App包括：

《泊寓》（版本4.11.2）

《好视通云会议》（版本3.22.1.7）

《开会宝视频会议》（版本3.6.2）

《联盒会议》（版本1.2.3）

未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或未在承诺时限内受理并处理的App包括：

《同程旅游》（版本9.2.8.1）

《我爱我家》（版本4.5.1）

《携程旅行》（版本8.22.2）

《V智会会务版》（版本2.5.7）

《锦江酒店》（版本5.0.2）