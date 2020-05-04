小米称印度工厂产能下月恢复正常，手机销量Q3反弹

北京时间5月4日晚间消息，据国外媒体报道，小米印度市场主管马努·库马尔·杰恩（Manu Kumar Jain）今日表示，在获得当地政府的批准后，其印度制造合作伙伴将恢复生产，并在6月份达到正常产能。

小米印度市场主管马努·库马尔·杰恩（Manu Kumar Jain）

杰恩还补充说，富士康在斯里城（Sri City）的工厂已经获得了安得拉邦（Andhra Pradesh）政府的批准，很快将恢复生产。杰恩说：“所有工厂都应该启动并运行。当然，产量提升速度会慢一些，但我们希望它们能尽快投入运行。”

此外，小米印度市场首席运营官穆里克里希南（Muralikrishnan B）称，在未来几天内，小米希望通过各工厂合作伙伴开始生产。工厂已经做好了卫生安全方面的准备，供应量将随之增加。

穆里克里希南说：“总的来说，我们预计到6月份将恢复正常产能。我们会持续加大生产力度。”他还补充说，零部件供应链很畅通，不会面临任何问题。

此外，穆里克里希南还表示，在低风险地区，小米将通过线下和线上渠道恢复销售。他说：“小米商城（Mi.com）已经上线，并向低风险地区消费者发货。”

穆里克里希南还透露，小米通常保持几周的库存，由于制造即将开始，这方面没有挑战。

杰恩称，超过15%的小米合作伙伴正在运营。从周一开始，小米在低风险地区的门店大约有60%在运营。小米在印度拥有约1万家线下零售店。

小米还表示，今年第二季度，其印度智能手机销量可能有所下降，但第三季度将反弹。今年第一季度，小米在印度市场售出了约1030万部智能手机，市场份额为30.6 %，高居榜首。Vivo位居第二，市场份额为19.9 %%。三星排名第三，市场份额为18.9 %。