金山云确定发行价区间，金山和小米购7500万美元ADS

北京时间5月4日晚间消息，雷军旗下金山云今日向美国证券交易委员会（SEC）提交的IPO（首次公开招股）招股书更新文件显示，金山云将发行2500万股美国存托股（ADS），每股ADS相当于15股普通股，每股ADS面值为0.001美元。

此外，在本招股说明书公布之日起30天内，此次IPO的承销商还可以额外购买最多375万股ADS。金山云预计，此次IPO发行价将在每股ADS 16美元至18美元之间。

金山云在更新文件中还称：“我们的现有股东金山集团和小米公司已表示，有兴趣以IPO价格分别最多购买2500万美元和5000万美元的金山云ADS。”金山云同时强调，这并不是具有约束力的购买协议或承诺，而金山云和IPO承销商目前没有义务向金山集团或小米公司出售任何ADS。

此外，Carmignac Gestion及其附属公司也表示，有兴趣购买5000万美元的金山云ADS。

今年4月17日，金山云向美国证券交易委员会递交了IPO招股书，寻求在纳斯达克交易所上市，代码为“KC”。其承销商包括摩根大通、UBS、瑞士信贷和CICC。

招股书显示，金山云营收从2017年的12.36亿元人民币增长到2018年的22.182亿元人民币，增长了79.5%。2019年收入进一步增长78.4%，达到39.564亿元人民币（约合5.683亿美元）。2017年、2018年和2019年，金山云分别净亏损7.143亿元人民币、10.064亿元人民币和11.112亿元人民币（约合1.596亿美元）。

IPO前，金山软件持有金山云1,407,275,559股普通股，占比53.8%。小米持有414,376,000股普通股，占比15.8%。FutureX Capital（天际资本）持有149,068,637股普通股，占比5.7%。而金山云CEO王育林持有54,829,413股普通股，占比2.1%。

对于此次IPO收益，金山云表示，约50%将用于进一步投资于升级和扩建我们的基础设施，另有约25%进一步投资于技术和产品开发，特别是人工智能、大数据、云技术和物联网。