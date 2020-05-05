堪比物理外挂！PC操作手机玩吃鸡的骚操作

PC操作手机玩吃鸡，这是一种怎样的骚操作？我们知道某些品牌的手机电脑，可以相互连接互动，在PC上操作手机轻松惬意。那么其他手机怎么办？之前笔者曾经介绍过一款所有手机电脑都可以使用的互联工具，电脑可以用鼠标键盘控制手机，不过键盘只能用来打字，玩游戏还是不现实。今天，笔者再来给大家介绍一款工具，可以用PC键盘操作手机玩吃鸡，简直是物理外挂！

这款工具的名字叫做QtScrcpy，它是一款开源、绿色的软件。QtScrcpy是通过adb来实现对安卓机的操控的，我们需要先在安卓机中，开启“adb调试”选项，具体步骤如下。



首先，需要开启安卓隐藏的开发者选项，进入到设置菜单后，在“关于手机”中找到版本号，连续点击，就可以让安卓系统呈现开发者选项了。

连续点击“版本号”，呼出隐藏的“开发者选项”

进入到开发者选项后，开启“USB调试”。之后，将手机和PC相连，Windows 10会自动安装相应驱动。

开启USB调试

首先，我们到它的GitHub主页下载它，然后直接解压，就可以看里面有一个“QtScrcpy.exe”可执行文件。

QtScrcpy是绿色软件，无需安装

直接运行“QtScrcpy.exe”，就可以开始配置了。QtScrcpy支持无线连接，但首次配置需要用USB连线进行。将手机和电脑接入同一个Wifi网络后，让手机通过USB插入PC，即可按照下面步骤进行配置。

QtScrcpy界面

·点击“USB线”一栏中的“刷新设备列表”按钮，随后设备序列号会显示出来；

·点击“获取设备IP”，随后在“无线”一栏中会显示设备的IP地址；

·点击“启动adbd”，这时候可以拔下USB线了；

·点击“无线”一栏中的“无线连接”；

·再次点击“USB线”一栏中的“刷新设备列表”按钮，在“设备序列号”的下拉菜单中，可以找到一个带IP地址的设备；

·点击“启动服务”，QtScrcpy就会显示手机画面的小窗了，连接成功。

连接成功后是这样子的

QtScrcpy用小窗可以显示手机画面，而这个小窗也是可以操作的。你可以用鼠标操控手机，也可以用键盘来输入文字，QtScrcpy更是在小窗旁边提供了下拉通知栏、后退等按钮，让你用PC更容易实现手机上的一些触控操作。QtScrcpy的优化还体现在画面上，当手机画面变为横屏的时候，QtScrcpy显示的手机画面也会随之横屏，还是不错的。

PC可以操控手机，支持打字

手机横屏的时候，窗口也会自动横屏

前面提到过，QtScrcpy可以让你用鼠标键盘操作手机玩游戏，具体要怎么做呢？QtScrcpy内置了按键映射的机制，通过设定，你可以将键盘按钮映射到手机画面上，这意味着键盘点击手游中的虚拟按键成为了可能。

PC也可以玩手机上的吃鸡

QtScrcpy支持用户自己编辑按键映射，但它本身也预设了一些方案。例如对于热门的“吃鸡”，QtScrcpy中就有预设方案支持。只需要开启《和平精英》，就能够用键盘游玩，而众所周知键盘的操控性要比触摸屏好，将其称之为“物理外挂”也并不为过！

可以自行映射按键，堪称玩手游的物理外挂！

不过，QtScrcpy预设的方案并不多，如果要支持更多游戏，需要自己编辑脚本。

除此以外，QtScrcpy还有其他值得一玩的特性，包括但不仅限于：

· 屏幕录制

· 截图为png

· 无线连接

· 最多支持16台设备连接（PC性能允许的情况下可以增加，需要自己编译）

· 全屏显示

· 窗口置顶

·安装apk：拖拽apk到视频窗口即可安装

· 传输文件：拖拽文件到视频窗口即可发送文件到Android设备

· 后台录制：只录制，不显示界面

· 复制粘贴

·在计算机和设备之间双向同步剪贴板：

·Ctrl + c将设备剪贴板复制到计算机剪贴板；

·Ctrl + Shift + v将计算机剪贴板复制到设备剪贴板；

·Ctrl +v 将计算机剪贴板作为一系列文本事件发送到设备（不支持非ASCII字符）。

· 群控

总的来说，QtScrcpy的确是一款非常实用的工具。当你在用电脑的时候，它可以让你随时通过电脑查看、操控手机，而这一切都只需要你的手机和电脑连着同一个局域网即可。而支持按键映射这点，又让它成为了玩手游的利器。如果你有相关需求，不妨尝试一下吧！



QtScrcpy中文说明页面

QtScrcpy

QtScrcpy按键映射说明