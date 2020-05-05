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Win10夜间模式存Bug？教你如何解决

2020/5/5 5:20:16来源：太平洋电脑网作者：Aimo责编：微尘评论：

Win10夜间模式可以说是一个对眼睛非常有好处的功能了，偏偏，这功能就出了问题！笔者近日接到反馈，很多用户都遇到了夜间模式没法关闭的Bug，试想一下大白天你想要切回普通模式，却没法办到，那该多蛋疼！这就来教大家如何解决吧。

这个Bug的具体表现是在Win10的设置面板中，通过设置-系统-显示中的相应选项，没法关闭夜间模式。而如果用通知中心的按钮切换，是可以关闭夜间模式的，但这并非是长久之计，要如何才能让Win10夜间模式在哪里都能开关正常？这需要修改注册表。

夜间模式没法关闭，怎么办？

第一步。按下“Win+R”，呼出“运行”窗口。在其中输入“regedit”，点击“确定”，开启Windows注册表编辑器。

第二步。在注册表编辑器中，点选地址栏，用快捷键“Ctrl+A”清空掉地址栏的字符。然后粘贴以下路径，按回车键进入：

计算机\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\DefaultAccount\Cloud

某些教程会进入“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CloudStore\Store\Cache\DefaultAccount”这一路径，但其实这个位置和夜间模式无关，我们需要进入到Store\DefaultAccount这个路径下，而不是Store\Cache\DefaultAccount这个路径。

第三步。现在在注册表中，可以找到以下两个文件夹：

default$windows.data.bluelightreduction.bluelightreductionstate

default$windows.data.bluelightreduction.settings

右键点击这两个文件夹，然后分别删除。

第四步。重启电脑，Bug就修复成功了。之后，你既可以在设置面板中开关夜间模式，也可以在通知中心中开关夜间模式。

最后要说一句，Win10夜间模式的确是个不错的功能，但却对用户的使用造成了困扰，而Win10页不止在夜间模式翻过车，实在令人汗颜。希望微软能够更加注重软件质量，带来更好的Win10！

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关键词：微软Windows 10

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