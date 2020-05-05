网页截图哪家强？Fireshot了解一下

截图工具哪家强？尽管QQ是一个聊天软件，但它已经成为了很多人截图的首选。然而，QQ截图远称不上的万能，起码在网页截图方面，局限巨大——例如你想要下拉网页长截图，QQ对此是无能为力的。网页截图有没有什么好方法？这就来给大家介绍一款广为流传的网页截图神器。

这是一款广为流传的浏览器截图工具，它是一款浏览器扩展程序，支持Chrome、Firefox、Edge等多款浏览器。以Chrome为例，你可以到Chrome商店中搜索安装，也可以自行安装crx文件，安装后，即可在浏览器的工具栏看到相应的图标，点击即可使用。而更方便的方法是，在网页中点击右键，呼出Fireshot的功能菜单，就可以截图了。



点击右键菜单即可使用Fireshot

Fireshot可以进行各种网页截图

可以看到，Fireshot支持几乎所有类型的网页截图。你可以只截取可见页面，也可以截取选定区域，还能够截取整张网页——没错，Fireshot相比于QQ截图的一大优势，就在于能够在截图的时候滚动网页，截取网页长图不成问题。

轻松实现网页长截图，这点QQ可做不到！

Fireshot完成截图后，即可看到一个简单的保存界面，可以直接保存图片到本地，也可以将网页截图复制到剪贴板当中，可以直接粘贴到聊天窗口和文档中。

保存界面，可以复制到剪贴板或者直接保存图片

Fireshot不仅仅可以截图，而且支持截图后进行标注、涂鸦等编辑。不过这需要安装Fireshot Pro的功能，在Fireshot的选项中即可看到安装选项。点击“安装先进功能”，即会下载一个“fireshot-chrome-plugin.exe”的文件，直接安装即可。

可以安装先进功能，体验Fireshot Pro

安装后，Fireshot会多出批注、打印、发送到Onenote等高级功能，而编辑界面也变得完全不一样，成为了一个专业图片编辑器的界面。从这个编辑窗口中可以看到，Fireshot Pro的功能还是非常强大的，只不过这个编辑窗口只有英文语言，对于国人用户来说并不友好。另外，Fireshot Pro的这些功能是需要收费的，免费体验期为10天，之后要收费近40美元，性价比不高。

安装先进功能激活Fireshot Pro后，功能更加强大

编辑界面变得专业起来

如果你不想使用Fireshot Pro的高级功能，可以进入到“ C:\Users\CenCy\AppData\Roaming”路径中，删除“FireShot”文件夹即可。删除后，Fireshot会变回普通版本。

删除这个文件夹即可

总的来说，Fireshot的确是一个非常出色的网页截图工具。从功能方面来看，它并不存在什么短板，截图区域灵活且高效。不过它的高级版需要付费，而且没有中文化，希望日后能够有更实惠的方案吧。另外，很多国产浏览器都自带了截图功能，虽然功能不一定比得上Fireshot，但胜在所有功能都免费。如果你是Chrome这样的纯净浏览器的用户，这是一款值得一试的实用工具。

Fireshot