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在iPhone CarKey功能发布前，基于NFC的数字钥匙规范已发布

2020/5/5 6:49:39来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月5日消息 据Macrumors报道，有消息称苹果正在开发iPhone的“ CarKey”功能，而汽车连接协会今天宣布，其基于NFC的Digital Key Release 2.0规范已经完成并提供给其成员，其中就包括苹果。

该规范允许移动设备存储，共享具有端到端安全性和私密性的车辆数字钥匙。该规范包括对低功耗模式的支持，这意味着用户可以使用智能手机以类似于Apple Pay的方式来解锁车辆。

该协会正在开发基于蓝牙LE和超宽带的Digital Key 3.0规范以实现被动的，可感知位置的无钥匙访问，这将使用户在解锁或启动车辆时无需将iPhone从口袋或背包中掏出即可实现解锁车辆等操作。iPhone 11等机型配备了Apple设计的超宽带U1芯片，因此Apple可提供此功能。

IT之家此前报道，苹果正在开发一项新的“ CarKey”功能，该功能让用户通过iPhone或Apple Watch即可解锁/锁定车辆，用户可向手机中的电子钱包App添加汽车的数字钥匙而无需使用实体汽车钥匙或智能钥匙。

CarKey允许用户将iPhone或Apple Watch靠近车辆中的NFC读取器，使用Face ID进行身份验证进而解锁车辆，用户也可以选择快速模式，从而无需使用Face ID或密码进行身份验证。

目前相关的CarKey界面谍照也已曝光，根据泄漏的iOS 14代码显示，宝马似乎是最早支持CarKey功能的汽车制造商之一。目前尚不清楚苹果何时官宣该功能。

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关键词：苹果iPhoneCarKey

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