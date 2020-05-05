财报证明苹果、微软等大型科技公司对新冠“免疫”

尽管新冠疫苗看似还遥遥无期，然而大型科技公司的财报已经证明了它对新冠“免疫”。

过去两周，世界上最大的科技公司公布了它们的季度收益。虽然随着3月份全球大部分地区爆发新冠疫情大流行，这些公司也受到了不同程度的影响，但投资者仍对它们在当前经济低迷时期的韧性给予了回报。



Facebook上周发布收益报告后，股价一度上涨10%。谷歌的母公司Alphabet上涨了7%。Netflix报告称，本季度新订户数量几乎是预期的两倍。苹果(293.16, 4.09, 1.41%)通过应用商店销售和订阅等数字服务弥补了iPhone销量的损失。

大型科技公司收益的唯一不利之处来自亚马逊（Amazon），该公司公布的利润低于预期，原因是该公司继续大举支出，以应对疫情对其航运和物流网络的影响。

所谓的“FAANG”股票（Facebook、Apple、Amazon、Netflix和Google）已被证明比其他受疫情影响的行业强大得多。全球各地的“居家限制”让人们比以往更多地使用科技远程工作，这大大提振了人们对科技的乐观情绪。

即便是经常被排除FAANG之外的微软，它的上季度销售额增长15%，目前是全球市值最高的上市公司。

与上面相比，其他许多行业在疫情中苦苦求生。上周末，巴菲特令人震惊的出售了美国四大航空公司的股份。梅西百货（Macy ‘s）和杰西潘尼（JCPenney）等零售商面临的情形则更加严峻。

但大型科技公司的业务已经从制造流行小应用扩展到建设数字基础设施，世界需要这些基础设施来抵御前所未有的经济关闭，它们现在看起来比以往任何时候都更加强大。

Facebook、谷歌和苹果公司都报告了3月份的销售下滑，但这三家公司都表示，4月份的前几周出现了“稳定”和可能复苏的迹象。在数字广告领域，Facebook和谷歌都表示，销售额在3月中旬大幅下滑，但在4月份开始企稳。这些言论令投资者兴奋不已，推动股价进一步走高。