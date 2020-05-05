B 站《后浪》刷屏朋友圈，小破站的「破壁行动」

男女老少的朋友圈，被 B 站的宣传片刷屏。

这是五四青年节的前夜，宣传片名为《bilibili 献给新一代的演讲》，在《新闻联播》开始前 12 分钟，视频在央视一套播出。

老戏骨何冰题为《后浪》的演讲，穿插着 B 站年轻 up 主们各种视频的剪辑，配上悠长激昂的配乐，一夜之间打动了电视机前和朋友圈里的「前浪」们，也打穿了 B 站与主流文化的那堵墙。

没什么好奇怪的

不到一天的时间，视频在 B 站播放量超过 500 万，弹幕超过 6 万，评论近 3 万。

微博上，由人民日报、澎湃新闻等媒体主持的相关话题，阅读总数过亿，讨论超 10 万。

更显传播能力的，B 站在朋友圈投放的广告，引发了刷屏的热潮。有趣的是，这条「献给新一代」的演讲，在很多人看来，几乎大多是「上一代」在转发评论，B 站安身立命的「Z 世代」反而很少出现。

B 站在朋友圈投放的广告被疯狂转发

这样的情况引起了不少「上一代」的自嘲，甚至有很多人觉得年轻人并不理会这样「古典」的演讲形式。

其实这很好理解，《后浪》虽然名为「献给下一代」，内容也是对年轻人的喊话，但它的视角，依然是「前浪」，它在「前浪」话语权的中心，反过来向「上一代」输送了「新一代」的生活方式。

演讲人何冰今年 52 岁，是国家一级演员，有着很多国民级的代表作品，他是央视电视剧黄金时段的常客。同时，在 B 站上，何冰的代表作《大宋提刑官》也具有一定的名气，播放量接近 500 万，相关的二次创作也有很多超过百万播放的作品。

B 站制作了这样一个广告片，以主流世界认同的方式，通过两代人都认可的演讲者，把这一代年轻人积极的一面呈现给主流世界。

归根结底，这是 B 站的一次「破壁行动」。它引发的刷屏事件可以说是今年营销领域影响力最大的一次——集中爆发的效果在短时间内甚至超越了年初的 B 站跨年晚会。

与非年轻人的和解

比起在朋友圈被疯狂转发，《后浪》更大的意义在于它登上了 CCTV 的黄金时间。片尾与 B 站一起出现的，是光明日报、中国青年报等主流媒体的联名。

多家主流媒体与 B 站联合发布|哔哩哔哩

这是一次有着主流话语权背书的年轻人表达。而为年轻人代言的，则是 B 站。向主流世界、「上一代」们伸出橄榄枝的，也是 B 站。

「不只是我们在教育你们如何生活，你们也在启发我们，怎样去更好地生活。那些抱怨一代不如一代的人，应该看看你们。」通过何冰的演讲，B 站向「上一代」发出邀请——来这里看一看如何更好地生活，来这里看一看，究竟一代是否不如一代。

但要知道，B 站曾经与主流世界是格格不入的，甚至为此碰过壁。2018 年夏天，还是 CCTV，在一档新闻节目里 B 站被点名批评，因为平台上存在着不合规的动漫内容。之后 B 站「内部优化整改」，app 在各大应用商店短暂下架过一段时间。也是从那之后，立足二次元亚文化的 B 站开始了与主流和解的进程。

「出圈」成了 B 站近两年发展的一个核心关键词。它的用户完成了数倍的增长，如今的月活已经达到了 1.3 亿。「出圈」的同时，随着用户越来越多，作为一个文化内容社区，B 站需要在价值观上获得主流世界的认可。

「一个快速上升的平台，绝不能只是偏安一隅的『小破站』，要成为社会中重要的组成部分，要和次元壁外的力量和解。」极客公园创始人张鹏如此评价。

最典型的表现，过去一年主流媒体入驻 B 站，表现最好的「央视新闻」，创造了 B 站从账号注册到突破百万粉丝速度最快的记录。

与此同时，B 站还在加码商业、社会等方面的内容，力推财经类、科技类、法律类 up 主及相关视频，就连版权影视内容也大手笔地买下了多部经典、主流的电影、纪录片和电视剧。

在 3 月的财报会议上，B 站董事长陈睿表示，2020 年，「用户增长依然是 B 站的工作重心之一」。为了更大范围的增长，B 站需要向主流世界抛出橄榄枝。

从这个角度上看，这次的《后浪》，是 B 站跻身主流世界进程中的一次标志性事件。它在价值观上的表达，它的表现形式，以及整起事件的影响力，都证明了这个曾经「小而美」的社区已经发生了翻天覆地的变化。

通过《后浪》，B 站正在敞开大门，不仅仅面对年轻人，更是向全年龄段，所有互联网用户。它正在成为一款全民化的社区和视频平台。

毫无疑问，B 站通过这个视频广告，获得了相当相当成功的效果。这次破壁行动的号角很是响亮，并且还不是终点。B 站，这个立志要成为中国新一代最大视频平台的公司，2020 年的破壁出圈才刚开始。