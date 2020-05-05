《半衰期：爱莉克斯》处处有惊喜，我看到 VR 游戏在重新发光

给不玩游戏的人安利一款 VR 游戏是件难度极高的事情。

当你在体验虚拟世界的美好，然后滔滔不绝地告诉他们游戏互动如何有趣、环境如何富有沉浸感后，不愿意花费财力人力来购买和使用 VR 设备的他们总是不能真切感受到那种氛围，更别说这年头做 VR 游戏的厂商越来越少，久而久之 VR 游戏也变得越来越小众。

但一个月前，有这样一款游戏，不但上线第一天就进入 Steam 排行榜第九名，受到玩家疯狂好评，更是带动 VR 游戏外设的持续火热，这款名为《半衰期：爱莉克斯》的 VR 游戏究竟有什么魔法？它又能带我们什么启发？在戴上 HTC VIVE COSMOS 体验这款游戏之后，极客之选今天想和你聊聊这款让人意外的作品。

处处可交互的未来世界

化身为女战士去解救被抓走的父亲，顺便寻找击败强大敌人的秘密，这就是《半衰期：爱莉克斯》的核心故事，在不剧透的前提下，我用这样一句话就能介绍完这款游戏的剧情。但你可不要觉得这样一句话就能概括游戏的全部，实际上，这款糅合解密+射击元素的第一人称角色扮演游戏本身就带有极其丰富的可交互性，而这种交互让游戏中的世界变得无比接近于真实。

还记得之前跟大家介绍过的国外数学老师在游戏中上网课吗？《半衰期：爱莉克斯》虽然地图并不大，但在各种场景中都有丰富的互动物品，比如开始位置的窗户和白板，你可以在上面写写画画甚至使用板擦，再比如游戏中你要给手枪上子弹就需要像真实世界中那样换弹匣，又或者是当遇到头顶的怪物要缠住你时，你可以捡起附近的安全帽戴在头上...... 这种和现实世界类似的交互极大地填补了过去 VR 游戏「徒有其表」的空洞标签，也带来了沉浸的感觉。

▲HTC VIVE COSMOS

更难得的是，当我们头戴 HTC VIVE COSMOS 进行游戏时，游戏出色的设计配合 VR 套装的基础素质已经能够带来双眼 2880 x 1700 分辨率，全局 90Hz 的流畅游戏感受，这极大减少了一部分人（也包括我）对 VR 设备的眩晕感，当游戏在更好的硬件支持下运行时，你能明显感受到 VR 游戏的魅力，为了适应新手用户，作为开发商的 Valve 甚至提供了四种不同的移动方式，空间允许的情况下你可以用实际走动的方式来运动，就算房间不大也能直接通过闪现的方式来移动，考虑非常周到。

当然，游戏中的一个个解谜环节也非常精妙，都是通过 VR 交互的方式来设计，当你代入第一人称视角来解开各种谜题推进关卡时，这种感觉和主机游戏相比是另一种更沉浸的体验，环环相扣的剧情这让这一切都充满悬念，不到最后一刻完全不知道会有什么结果，可以说《半衰期：爱莉克斯》就像是一款来自未来的游戏，它达到了 VR 游戏目前能达到的最优秀的体验，甚至超出了我们的预期。

回到起点寻找乐趣

《半衰期：爱莉克斯》正式发布前时，很多人对于这款游戏的是否好玩是有争议的。一方面，《半衰期：爱莉克斯》是 Valve 时隔 13 年时间再次回归「半衰期」这一经典 IP 的作品，看起来有贩卖情怀的嫌疑；另一方面，采用 VR 这一如今已经不算火热甚至大多数玩家连设备都凑不齐的游戏方式并不讨喜。再加上 VR 诞生以来尽管开发者前仆后继，但能够获得好评的游戏实在太少，除了《节奏光剑》这样出圈度很高的话题作品外，这一类型游戏依然有很多东西在探索，为什么 Valve 出手就一定能成功呢？

对于游戏性的深度探索或许是其成功的关键，很多人说 Valve 凭借 Steam 平台的火热以及《Dota 2》和《CS：GO》的成功早已淡忘「半衰期」的故事还没讲完，但事实是 Valve 想要做的并不是一款游戏，而是想要通过一款游戏带给业界一种全新思考。

在《半衰期》系列中他们探索的是游戏中的爆炸和破碎效果，在《传送门》中他们探索的是空间解密的更多可能性，在《半衰期：爱莉克斯》中，Valve 探索了 VR 游戏中的交互方式，游戏中你会拥有一件重要道具——重力手套，并且需要你学会「隔空取物」的操作，当我在学习这种操作时，我脑海中第一时间想到的就是星球大战中的「原力」，而通过这样的交互你会感受到一种独一无二的游戏体验，这是在手柄或者键鼠上体会不到的感觉。

当我体验《半衰期：爱莉克斯》这款游戏时，它让我回想起第一次戴上 VR 设备时候那种真实和震撼，这是一个通过各种细节来创造出另一个世界的奇妙感，当你身处《半衰期：爱莉克斯》的世界，充满好奇地尝试与周围各种物体发生互动时，你会发现它们真的不只是摆设甚至处处隐藏着惊喜，而流畅精彩的剧情则让那些执着于补足「半衰期」世界观的玩家时隔 13 年之后得以圆梦。

售价 163 元的《半衰期：爱莉克斯》是今年上半年的一份意外之喜，你尽可以嘲笑在这个 VR 已经不再火热的 2020 年做这样一款游戏吃力不讨好，但它绝对值得各种好评和赞赏。可以说这就是一款 3A 级 VR 游戏，这个标准就好像是酒店的五星级、餐厅的米其林。即便是你身边什么都不懂的游戏小白，也依然可以在戴上头盔之后感受出这个精心打造的虚拟世界带来的紧张刺激，而当 Ta 被各种突如其来的怪物吓到尖叫时，就已经证明了游戏的有趣和成功。