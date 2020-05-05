美股小幅收高科技股领涨，苹果发债 85 亿美元利息不高

北京时间5月5日消息，星期一美股小幅收高，科技股领涨。截至收盘，道指涨26.07点，涨幅为0.11%，报收23749.76点；标普500指数涨12.03点，涨幅为0.42%，报收2842.74点；纳指涨105.77点，涨幅为1.23%，报收8710.71点。

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨1.48%，亚马逊涨1.31%，苹果涨1.41%，NetFlix涨3.1%，Alphabet涨0.47%，微软涨2.45%。

中国主要科技股涨跌互现，网易涨1.3%，爱奇艺涨0.43%，拼多多涨2.07%，微博跌1.09%，腾讯音乐跌0.47%，阿里巴巴跌1.71%，京东涨2.1%，百度跌1.31%，趣头条与上一交易日持平。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：人人公司（涨47.09%），中芯国际（涨7.95%），哔哩哔哩（涨5.53%），1药网（涨5.12%），蔚来（涨5.03%），网易有道（涨4.55%），团车（涨4.43%），如涵控股（涨3.21%），汽车之家（涨2.34%），UT斯达康（涨2.15%），迅雷（涨1.58%），触宝（涨1.4%），云米（涨1.39%），世纪互联（涨1.13%），乐居（涨1.09%），跟谁学（涨0.75%），嘉楠科技（涨0.65%），流利说（涨0.59%），搜狗（涨0.59%），无忧英语（涨0.49%），欢聚集团（涨0.38%），兰亭集势（涨0.34%）。

与上一交易日持平的公司包括：斗鱼。

下跌的公司包括：虎牙（跌0.07%），陌陌（跌0.09%），信而富（跌0.15%），富途控股（跌0.19%），58同城（跌0.25%），宝尊电商（跌0.38%），携程网（跌0.5%），新浪（跌0.55%），好未来（跌0.62%），老虎证券（跌0.74%），猎豹移动（跌1.03%），搜狐（跌1.34%），微贷网（跌1.35%），优信（跌1.39%），新东方（跌1.47%），唯品会（跌1.64%），前程无忧（跌1.79%），小牛电动（跌1.88%），凤凰新媒体（跌2.16%），正保教育（跌2.46%），寺库（跌2.56%），金融界（跌2.57%），途牛（跌2.78%），房天下（跌2.91%），中通（跌2.92%），百世（跌2.93%），品钛（跌3.15%），蘑茹街（跌3.27%），华米（跌3.31%），乐信（跌3.53%），宜人贷（跌4.86%），趣店（跌5.0%），云集（跌5.25%），易车网（跌5.5%），500彩票网（跌6.18%），简普科技（跌6.4%），360金融（跌6.44%），信也科技（跌6.74%），小赢科技（跌10.53%），达内科技（跌12.26%）。

1药网推全球直送服务，帮助应对新冠肺炎疫情

1药网昨晚宣布推出海外直送服务，帮助解决自3月份以来中国之外地区个人防护物资紧缺的问题。这一服务覆盖口罩、一次性手套、隔离服，以及其他防疫物资。用户可以通过1药网在亚马逊和阿里巴巴的全球速卖通平台设立的旗舰店使用该服务。1药网的物流和快递合作伙伴包括UPS、联邦快递和DHL。1药网将在五大洲的逾200个国家和地区推出海外直送服务，其中包括美国、意大利、西班牙等疫情严重的国家。为了确保订单的配送，1药网选择与多家物流、快递公司合作。过去2个月获得的经验，进一步强化了1药网关键医疗物品供应链管理的基础。在新冠肺炎疫情出现之初，1药网设立了疫情指挥中心，组建了一支战略采购团队，从瑞士、新西兰、巴西、爱尔兰、韩国等国家采购关键的医疗物资。

京东扩大云服务业务，意欲挑战阿里巴巴，或得到腾讯、谷歌助力

最近京东与Cloudflare达成合作协议，扩大云计算和人工智能业务。京东期望，通过与Cloudflare合作，能迅速发展云计算业务，提高与阿里巴巴竞争的能力。IDC的数据显示，去年上半年，京东在中国公共云服务市场上排在第10位，远落后于阿里巴巴、腾讯、中国电信、亚马逊AWS和华为。上一财季，阿里巴巴云服务营收增长62%，占到总营收近7%。在可预期的将来，预计阿里巴巴云服务业务将继续高速增长，扩大针对京东等厂商的优势。京东云服务本身不会对阿里巴巴云服务构成威胁，但作为京东大股东之一的腾讯，在云服务领域对阿里巴巴构成威胁。去年末，腾讯云服务市场份额由年初的15.4%增长至18%，同期内阿里巴巴由47.3%下降至46.4%。腾讯生态链与京东的关系密切，两家公司可能联手挑战阿里巴巴在云服务市场的优势。谷歌也是京东股东，可能对后者援助一臂之力。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：特斯拉（涨8.54%），Pinterest（涨8.51%），AMD（涨5.37%），黑莓（涨4.67%），Salesforce（涨3.26%），艺电（涨3.14%），Slack（涨3.11%），动视暴雪（涨3.06%），Zynga（涨3.03%），英伟达（涨3.01%），PayPal（涨2.53%），Yelp（涨2.53%），Snap（涨1.85%），摩托罗拉系统（涨1.68%），Adobe（涨1.53%），eBay（涨1.48%），Twitter（涨1.4%），戴尔科技（涨1.37%），Fibit（涨1.33%），惠普公司（涨1.29%），赛门铁克（涨1.15%），恩智浦（涨1.11%），思科（涨1.05%），博通（涨0.99%），英特尔（涨0.9%），VMware（涨0.8%），Spotify（涨0.32%），SAP（涨0.19%），高通（涨0.05%）。

与上一交易日持平的公司包括：速汇金。

下跌的公司包括：甲骨文（跌0.08%），IBM（跌0.16%），iRobot（跌0.27%），Box（跌0.39%），爱立信（跌0.6%），索尼（跌1.26%），美光科技（跌1.33%），诺基亚（跌1.39%），GoPro（跌1.52%），LendingClub（跌1.65%），西部数据（跌2.0%），Uber（跌3.42%），Groupon（跌5.0%），Lyft（跌8.7%）。

分析师给出的特斯拉目标股价平均上涨23%至628美元

自特斯拉发布第一季度财报以来，投资者对特斯拉态度有了很大变化。第一季度特斯拉营收比分析师预期高出2.3%，0.08美元的每股收益也让市场“喜出望外”。考虑到最新财报，29名分析师对特斯拉2020年营收预期平均为272亿美元，比过去12个月增长4.4%，对每股收益的预期为0.2美元；第一季度财报发布前，分析师预期特斯拉营收为274亿美元，亏损合每股2.33美元。虽然对特斯拉营收预期变化不大，但分析师提高了对特斯拉盈利能力的预期，由亏损转向盈利。因此，分析师普遍看多特斯拉。特斯拉目标股价平均值也增长23%至628美元，表明更高的盈利预期会影响到其未来股价。分析师给出的最乐观的特斯拉目标股价为1100美元，最悲观为240美元，这意味着特斯拉的未来很难准确的预测。因此，根据目标股价平均值决定买卖特斯拉股票不是一个好主意。从上面的预期可以看出，分析师普遍预期特斯拉营收增速将会大幅放缓，因为今年营收预期将只增长4.4%，而过去5年的增速平均为41%。目标股价上调，表明分析师认为特斯拉内在价值会随着时间而增长。

苹果发行85亿美元债券，股价涨1.41%

苹果星期一发行85亿美元债券，期限分别为3、5、10和30年。一名知情人士透露，20亿美元3年期债券利息比原定水平低了约35个基点，仅比美国国债高60个基点。25亿美元30年期债券利息比原定水平低25个基点，仅比美国国债高145个基点。Columbia Threadneedle Investments投资级企业债券部门负责人汤姆·墨菲（Tom Murphy）说，“这表明，即使在充满不确定性的市场，投资级公司仍然能借到钱。”苹果这次发行债券，正值过去2个月诸多投资级公司发行债券之际，它们希望在疫情期间储备更多现金。周一之前，今年以来投资级企业债券发行额达到8071亿美元。截至3月份季度末，苹果持有1900亿美元现金。苹果将把通过发行债券获得的收益用于多种一般企业用途，其中包括支付股息、股票回购、债务偿还和流动资金。CreditSights的资料显示，今年苹果有80亿美元债务到期。另外，苹果今天还发布了新款13英寸MacBook Pro笔记本。今天常规交易中，苹果股价上涨4.09美元，涨幅为1.41%，报收于293.16美元。