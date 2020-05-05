Linux桌面发行版KaOS 2020.05正式发布

KaOS 2020.05 现已发布。KaOS 是一个桌面 Linux 发行版，其特色在于使用最新版本的 KDE 桌面环境及其他流行的使用 Qt 工具包的应用程序。它最初基于 Arch Linux，但从 2013 年四月起，开发者们开始创建自己的软件包，现在这些软件包可以从 KaOS 自己的软件仓库里获得。KaOS 采用滚动更新模式，并且只面向 64 位计算机系统。

此版本更新内容如下：

Package rebuilds

新版本的 KaOS 使用最新版本的工具链（例如 GCC 9.3.0、Glibc 2.31 和 Binutils 2.34）重建基础。核心组件的其他重建包括 Guile 2.2.6、Mesa 20.0.6、Network Manager 1.22.10、Perl 5.30.2、Linux 5.6.8 和 Qt 5.14.2。

KaOS 安装程序

进入 KaOS 安装程序后，用户仍然可以选择使用“No Office Suite”或“Minimal Install”进行安装。用户可以使用这些选项通过减少预装的软件包数量来减轻操作系统的负担。

用户还可以选择在 Croesco 向导中的每个给定的六个软件包组中选择所需的应用程序。

主题设计

systemd-bootloader 获得了完整的艺图稿，并以新的设计取代了以前的黑白主题。grub 引导加载程序还遵循类似 systemd-bootloader 的外观，可以很好地与 KaOS Midna 主题集成。

KDE Applications

KaOS 2020.05 具有来自 KDE 软件包 20.04 的所有最新 KDE 应用程序。其中包括 Okular（现在可以同时实现鼠标滚轮和键盘的平滑滚动），以及 Elisa 带来了视觉随机播放模式，可以更轻松地在播放列表中重新排列音乐。

此外，与下载的 ISO 文件相比，KaOS IsoWriter 现在可以验证写入的USB闪存盘的完整性。