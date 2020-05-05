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2020款13寸MacBook Pro依然不支持Wi-Fi 6

2020/5/5 8:37:39来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月5日消息 据9to5mac报道，苹果昨日正式上线了2020款全新MacBook Pro 13，新增了剪刀式键盘等配置。不过这款设备仍未加入对WiFi 6的支持。

IT之家了解到，2020款MacBook Pro加入了对6K显示器、杜比全景声（Dolby Atmos）播放、增强的内置麦克风等的支持。虽然上一代13英寸MacBook Pro可同时连接到一个5K显示器或两个4K显示器，配备第10代四核Intel CPU和16GB RAM的高配版2020款MacBook Pro可以在60Hz下与一个外部6K显示器（6016×3384分辨率）一起使用，而采用第8代Intel CPU和仅8GB RAM的入门版仍只能在MacBook Pro上使用单个5K显示器或两个4K显示器。

同时2020款MacBook Pro尚未加入对Wi-Fi 6的支持，而是沿用了较旧的802.11ac Wi‑Fi。Wi-Fi 6可以提供更快的传输速度和更好的流量管理，并且它变得越来越普遍：iPhone 11和2020 iPad Pro已使用新的Wi-Fi 6标准。同时2020款MacBook Pro依旧采用了720P FaceTime摄像头。

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关键词：MacBook Pro苹果

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