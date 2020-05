TIOBE 5 月榜单：时隔五年，C 语言超越 Java 重返第一

TIOBE 已公布 2020 年 5 月的编程语言排行榜。

本期最大的亮点是 C 语言超越 Java,重返第一的位置。C 语言上一次排名第一,还是在 2015 年。在上个月的榜单中,两者的指数就已经非常接近了。那么是什么让 C 重新拿下第一的宝座呢?

TIOBE CEO Paul Jansen 猜测是受冠状病毒的影响,“这听起来可能很愚蠢,但是某些编程语言确实可以从这种情况中受益。例如数据科学领域的 Python 和 R,因为每个人都试图(从数据中)寻找该病毒的解毒剂”。另外,嵌入式语言(C 和 C++ 等)也越来越流行,因为它们被用于医疗设备软件中。

TIOBE 5 月 TOP 20 编程语言

和上文的解释相符,数据科学语言 R 稳定在前十;MATLAB 从上个月的 18 位上升至本月的第 13 名,是前 20 名中月度排名上升最多的语言。

四月份的榜单主角 Scratch 本月继续上升一位,看来近期少儿编程的热度持续不减。

近几个月比较令人担心的 Objective-C 排名仍在往下掉,本次在前 20 榜单中位次最末。

除了 C 语言之外,本月的另一亮点是 Rust,从 27 上升至 21 名。Rust 一直令人期待,但也一直没有真正地流行起来,在此前的榜单中排名稳定在 30 左右,五月排在 21 名确实令人惊喜,不知接下来是否能冲进前 20?

TOP 10 编程语言 TIOBE 指数走势(2002-2020)

第 21-50 名的编程语言排行

第 51-100 名如下,由于它们之间的数值差异较小,仅以文本形式列出(按字母排序):

(Visual) FoxPro, ABC, Awk, Bash, BBC BASIC, bc, Bourne shell, C shell, cg, Clean, Clojure, CoffeeScript, Common Lisp, Crystal, cT, Elixir, Euphoria, Falcon, Forth, Hack, Icon, Inform, Io, Korn shell, Ladder Logic, LiveCode, Maple, Mercury, ML, MQL4, NATURAL, Object Pascal, OCaml, OpenCL, Oz, PL/I, PostScript, Programming Without Coding Technology, Q, Raku, Red, Ring, S, SPARK, Standard ML, Stata, Tcl, Vala/Genie, Verilog, VHDL

TIOBE 编程社区指数(The TIOBE Programming Community index)是编程语言流行度的指标,该榜单每月更新一次,指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎,如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube 和百度都用于指数计算。具体的计算方式见这里:https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/。

值得注意的是,TIOBE 指数并不代表语言的好坏,开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新,或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。

详细榜单信息可以查看 TIOBE 官网。