Oculus设计师发明超时尚LED口罩！图像可变能发声，售价90美元

到今天为止，全球新冠肺炎确诊人数已达350多万人。

为了让大家戴口罩、保持社交距离，一些外国人操碎了心。

现任职于Oculus的产品设计经理的Chelsea Klukas就是其中一位，她将科技元素融入口罩，用LED屏幕实现了画面可变的口罩表面，创意十足。

这款产品由Klukas旗下的自创品牌Lumen Couture推出，目前可以进行预订，预计将于5月初发货。

售价90美元，不提供医疗保证

设计这款面罩最初的想法是通过LED显示，提醒人们在疫情期间注意保持6英尺的距离，维持社交距离。

原理很简单，一个分辨率只有512像素但是亮度较高的LED显示屏，以及USB充电电池和可清洗的棉质网眼口罩。

用户使用安卓或iOS应用程序，就可以画一张图片或者写文字

，也可以使用预设功能，在口罩是显示你想要的图案，每次充电可显示3-4个小时，足够用户去超市购物或者步行回家佩戴。

除了设定图案，这款面罩还能还可以显示一个均衡器，它可以响应你的音乐或手机发出的声音。

目前这款LED Matrix面罩可供预订，售价90美元，预计将于5月初或更早发货。

此外，Klukas还提供了一个YouTube DIY指南，如果你不愿意支付90美元，你也可以自己制作这款炫酷的面罩，所得收益将分享给世卫组织的新型冠状病毒肺炎应对基金。

值得注意的是，这种口罩“没有经过医疗效果测试，也没有要求医疗保护” ，如果选择佩戴，“由你自己承担风险”。

DIY一个LED面罩需要几步？

要DIY这一款炫酷的LED面罩也很简单，首先是准备一块Lumen Couture开发的柔性LED面板，可以随意折叠而不影响显示。

然后是将这个LED面板和电源连接起来，通过USB和手机进行传输。

再用一块透明度较好的棉质面料制作口罩，将LED显示屏包裹起来即可。

就这样，一款LED显示面罩就诞生啦！

专注科技改变时尚的产品经理

Chelsea Klukas目前就职于Oculus，担任产品设计经理，Oculus就是那个因为VR/AR而出名的初创公司，后来被Facebook以20亿美元现金及股票收购。

Klukas自创了一个时尚品牌Lumen Couture，专注于将科技应用到时尚设计中去，而这款LED面罩所用的柔性LED显示屏就是Lumen Couture开发的fashiontech技术。

这项技术可以用在帽子、服装、腰带和首饰上。

通过一款叫做“CoolLED1248”的应用程序，用户可以在手机上画出自己想要在服饰上显示的图案，目前可以支持iOS和安系统。

创办Lumen Couture的Chelsea Klukas可以说是一直走在科技时尚的前沿，在随着Oculus一起加入Facebook之前，Klukas曾担任亚马逊的用户体验设计经理，负责开发社交购物产品，包括亚马逊Spark和语音人工智能时尚助理Echo Look。

在亚马逊之前，她还担任过BeauCoo的创意总监，BeauCoo是一家帮助女性寻找合身衣服的社交购物创业公司。

在谈到为什么会开发这么一款LED口罩时，Chelsea Klukas表示，“因为在出差的时候，大家都被要求戴口罩，但是我觉得这跟我的风格完全不匹配。”