多次打磨，细致入微：小米高管晒MIUI12全新相机按钮动画细节设计

IT之家5月5日消息 小米此前正式官宣全新MIUI 12，相关细节设计也已于近日陆续曝光。今日小米相机部产品总监 @Queena_小米 再度晒出了MIUI 12相机的按钮动画设计细节。

视频观看

从视频来看，MIUI 12的相机按钮在进入录像模式时会由原来的红色圆圈变为小方块，两侧的按钮也会有所变化。不过三枚按钮的大小不会发生变化，新相机按钮整体设计更注重细节。@Queena_小米表示，MIUI 12的相机按钮设计经过了“多轮可用性测试和多次打磨，细到点击的力度和回弹的速度。”

IT之家了解到，小米MIUI 12相机采用全新的交互、界面和动效设计，支持功能、颜色和声音自定义、全屏拍摄等新功能。除了全新按钮细节变化外，在全屏画幅下相机拍摄按钮采用镂空设计。

MIUI 12相机计划：

4月份内测已支持机型：

小米9、小米9透明探索版、小米9 PRO 5G、 K20 Pro、 K20 Pro 尊享版本、小米CC9 Pro、小米9 SE、Redmi Note7 Pro、小米CC9、Redmi Note 8 PRO、米10、米10 Pro、K30 Pro、 K30 Pro 变焦版。

5月份开发版，计划新增机型：

Redmi Note7、米8、米8探索版、米8指纹版、MiX3、MiX2S、米8 SE。

跟随MIUI 12稳定版计划，6月份再新增机型：

小米10青春版、K30 5G、K30、K20、Redmi Note7、CC9 E、米8 SE、红米Redmi 8A、红米Redmi 8、红米Redmi 7A、红米Redmi 7。