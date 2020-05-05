美国司法部介入苹果诉 Corellium 案

据国外媒体报道，据最近公开的法庭文件显示，美国司法部介入苹果对网络安全初创公司Corellium提起的版权诉讼案，要求苹果推迟请求法庭传唤Corellium联合创始人克里斯·韦德(Chris Wade)出庭作证。

去年8月份，苹果起诉Corellium公司，称后者的虚拟软件非法复制iPhone的iOS系统。今年2月份，苹果律师再次发起了攻势，要求Corellium公司客户桑坦德银行(Santander Bank)和防务承包商L3Harris披露是如何使用这项技术的。

最新消息称，美国司法部要求苹果推迟向法庭提交有关传唤Corellium联合创始人克韦德出庭作证的请求，但没有公开说明原因。美国司法部表示，在律师质询韦德之前，他们想知道苹果打算提供什么证据。

“苹果和法院仍然不知道美国政府是否有相关利益牵扯其中，”苹果律师表示，“政府没有提供任何令人信服的理由或证据，无法证明苹果在准备和解动议和审判时不会遭到不公平的偏见。”

Corellium的律师大卫·赫克特(David Hecht)表示，苹果在这起案件中“无法自拔”。“事实是，Corellium及其员工一直在做正确的事情，他们尊重这个国家的知识产权法。

此前苹果曾因有关iPhone手机的加密和解锁问题与美国司法部争议不断，现在苹果与美国司法部似乎又陷入了另一场僵局。