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Xbox Series X 5月7日晚11点实机首秀，B站直播

2020/5/5 22:38:25来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月5日消息 根据微软Xbox官方微博的消息，北京时间 5月7日晚11点，官方将在B站带来Xbox Series X 实机首秀。

IT之家曾报道，微软届时将展示许多第三方游戏。如果你想看到微软第一方的游戏在Xbox Series X上会是什么样，那么可能得等一等了，微软一系列游戏工作室的许多项目一直在悄悄地建立并处于保密状态。

3月份，微软公布了 Xbox Series X 完整规格，新主机搭载了AMD 8核CPU，显卡为52组CU，即3328 流处理器

Xbox Series X的完整规格:

CPU： 8核@ 3.8 GHz (超线程下3.66 GHz )

GPU： 12 TFLOPS，[email protected] 1.825 GHz

Die 尺寸：360.45 mm2

7纳米加强版工艺

内存/显存：16GB GDDR6

带宽：10GB @ 560GB /s, 6GB @ 336GB/s

存储：1TB定制NVME SSD

I/O吞吐量：2.4 GB/s (Raw)，4.8 GB/s(压缩)

可扩展存储1 TB扩展卡

外部存储：USB 3.2外接硬盘支持

光驱：4K超高清蓝光光驱

性能目标：4K @ 60帧/秒，最高120帧/秒

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关键词：xbox

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