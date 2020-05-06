亚马逊利润受重挫，贝佐斯选择「力战不退」

据路透社报道，2 月中旬以来，亚马逊市值增逾 900 亿美元，增幅高居美股之冠。CEO 杰夫·贝佐斯的身价也因此暴增 50 亿美元——1490 亿美元的身价，已经是马克·扎克伯格的两倍有余。

在新冠肺炎疫情肆虐的特殊时期，亚马逊的在线零售和云计算等核心业务，都显现出了前所未有的增长潜力。这直接体现到了账面上：根据亚马逊发布的 2020 财年 Q1 财报，Q1 总营收达到 755 亿美元，相比去年 597 亿美元增长 26%，高于分析师普遍预期的 736 亿美元。

但亚马逊 Q1 的净利润却没有「逆势增长」。相反，因为疫情期间物流成本、工人加薪等运营成本的上升，净利润仅为 25 亿美元，同比下跌 29%。尽管亚马逊的云业务 AWS 在 Q1 突破了 100 亿美元的营收额，但随着微软 Azure、阿里云和 Google Cloud 对市场的蚕食，占据云计算市场份额近一半的 AWS 增长继续放缓。

「如果您是亚马逊的股东，（看到这）您可能想坐下来。」贝佐斯罕见地在季报公布后又放出了一封声明。他表示，亚马逊计划将 Q2 的全部利润（约 40 亿美元）用于应对疫情，还可能会额外亏损 15 亿美元。

巨头「入不敷出」

Q1 期内，亚马逊在线商店的净销售额为 366 亿美元，同比增长 24%；实体店的净销售额为 46 亿美元，同比增长 8%。第三方卖家服务的净销售额为 144 亿美元，同比上涨 30%。

亚马逊 CFO Brian Olsavsky 在财报电话会议中表示，从 3 月初，生活必需品、个人健康卫生用品、甚至家用办公设施等 SKU 销量暴涨。即便是疫情期间，实体店业务也有了不寻常的增长。但过去一年里，这项业务的增速只徘徊在 1% 左右。

零售订单激增，同时也将亚马逊的会员订阅服务 Prime 推向了发展的新台阶。

今年年初，亚马逊 Prime 会员数达 1.5 亿，他们能够体验更快且免费的送货和流媒体服务。研究公司 Second Measure 估计，在 3 月 16 日 到 23 日这两周，Prime 在美国的销售额同比增长了 10%。Q1 期内，亚马逊订阅服务的净销售额同比上扬 28%，至 55 亿美元。

可想而知，这给亚马逊在物流、人工等运营成本控制上带来了多大的挑战。据 Business Insider 报道，自今年 3 月，亚马逊已经新招了 10 万名员工，同时还正在招聘 7.5 万名仓库工人和物流司机。事实上，在疫情蔓延开来之前，亚马逊就在扩大交付运营方面投入巨资，试图将「一日达」交付变为常态。

如此一来，亚马逊运输费用猛增 49%，高达 109 亿美元。Q1 期内的运营利润（Operating Income）比去年的 40 亿美元少了 4 亿美元。

云业务遭蚕食

亚马逊的 AWS 在 Q1 期内净销售额为 102 亿美元，同比增长 33%，占总营收 14%。AWS 在总销售额中所占比例较上年同期（13%）增长了1%，运营利润也高于去年的 22 亿美元。对于以低利润率电商业务为核心的亚马逊来说，云业务仍是其营收增长的一大驱动力。

不过随着微软、阿里、谷歌等巨头的增长，亚马逊 AWS 的市场份额遭到了蚕食。

据 Gartner 最新报告显示，亚马逊 AWS 的市场份额已经从 2018 年的 47.9% 下降到 2019 年的 45%。与此同时，Azure、阿里云、Google Cloud 则分别占据 17.9%、9.1%、5.3% 份额。

从 2019 年 Q2 开始，AWS 的增速就跌到了 40% 以内，此后持续走低。随着其他巨头公司开始重视和深耕云服务业务，第二名和第三名的增长，会让 AWS 承受不小的压力。而如何保住份额，并使其再次实现稳步增长，是亚马逊需要着重思考的问题。

下个季度赚的要花光亚马逊在 Q1 中呈现的利润，和上周同样发布季报的其他巨头公司相比，并不是太好看。比如，Facebook 净利润接近 50 亿美元，微软同比增长 22% 至 107.52 亿美元。

「如果您是亚马逊的股东，（看到这）您可能想坐下来。」贝佐斯罕见地在季报公布后又发出了一封声明，告诉股东们一个他们或许会更不满的决定：「在接下来的 Q2，亚马逊预计将获得约 40 亿美元或更多的营业利润。但当下是特殊时期。亚马逊希望将全数 40 亿美元，或更多的钱用于疫情相关的支出，向客户提供更好的产品和服务，同时确保员工的健康和安全。」

亚马逊表示会将这些钱投资在个人防护设备，设施清洁，钟点工的薪酬上，并会拿出数亿美元开发新冠病毒检测服务。此前，亚马逊已经采购了 1 亿个口罩，并要求所有员工都必须佩戴，还购置了 1000 多台热摄像头和 31000 多个温度计，用于日常检查。还利用 AWS，搭建一个集中的库，存储最新、公开的数据集，协助医护和官员对抗病毒。

对于下一季度的业绩指引，亚马逊预计营收会落在 750 到 810 亿美元区间，同比增长 18% 至 28%。在应对新冠疫情相关项目上，Q2 开支将达 40 亿美元。同时，预计运营利润差异极大，在亏损 15 亿美元到获利 15 亿美元之间，相比之下，去年同期运营利润为 31 亿美元。

在刚过去的三个月里，亚马逊已经在「抗疫」的事情上拿出了 6 亿美元。

五月一号劳动节当天，美国的亚马逊、联邦快递和沃尔玛等公司的工人联合罢工，呼吁以上公司在疫情下提供更好的安全防护措施。其中，亚马逊团体的组织者表示，全国有数千名员工参与了这一行动。这或许让贝佐斯更加确信，确保员工的健康和安全，向客户提供更好的产品和服务，这是亚马逊必须要承担的责任。

在疫情下大幅增长的在线零售和云业务，除了推高亚马逊的营收，同时也在塑造着人们的消费习惯。要想在「疫后世界」获得更多消费者的信任，亚马逊这时候做出了明智的选择——回馈社会，提升社会评价。Q1 利润遭挫，可贝佐斯还要让亚马逊 Q2「入不敷出」，因为他清楚这是必须把握的机遇，他必须「力战不退」。