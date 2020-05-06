Linux 桌面环境 GNOME 3.36.2 稳定版发布

GNOME 是一个完全由自由软件组成的桌面环境 , 可以运行在包括 GNU/Linux、Solaris、大多数 BSD 系统上，由志愿者组成的 GNOME Project 开发，是 GNU 工程的一部分。

GNOME 3.36.2 已发布，此版本也是最新的稳定版，更新内容主要是修复 bug，以及增加一些新特性。

由于 COVID-19 的影响，Glib-networking 重新启用对 TLS 1.0/1.1 协议的支持

GNOME Boxes 现在使用启用了 OpenH264 的 FreeRDP 来构建 Flatpak

GNOME Calendar 引入新引擎以及许多 bug 修复（详见此链接）

修复 GNOME Music 的崩溃问题

GNOME Shell 可更好地处理 scale-factor 的变化和各种 bugfix，其中包括修复崩溃问题

Mutter 现在可以将时间线同步到硬件 vsync，还针对非最大化窗口的屏幕投射进行了修复

Simple-Scan 已初步支持 Lexmark 打印机

详细内容查看 https://download.gnome.org/core/3.36/3.36.2/NEWS

二进制包下载：https://download.gnome.org/teams/releng/3.36.2/

源码下载：https://download.gnome.org/core/3.36/3.36.2/sources/