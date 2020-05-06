美股实现两连涨：科技龙头股多数上涨，拼多多涨超5%

5月6日消息，据外媒报道，美国时间周二，美国股市收盘走高，投资者押注美国经济可能重新启动，而美国油价实现连续第五个交易日上涨。

道琼斯指数收盘于23883.09点，上涨133.33点，涨幅0.56%；标准普尔500指数收盘于2868.44点，上涨0.90%；纳斯达克指数收盘于8809.12点，上涨1.13%。

在美国股市周二交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于297.56美元，上涨了1.50%；谷歌母公司Alphabet股价收于1351.11美元，上涨了1.83%；亚马逊收于2317.80美元，上涨了0.08%；微软收于180.76美元，上涨了1.07%；Facebook收于207.07美元，上涨了0.88%；甲骨文收于52.05美元，上涨了0.58%；IBM收于122.58美元，上涨了0.74%；奈飞（Netflix）收于424.68美元，下跌了0.81%；特斯拉收于768.21美元，上涨了0.92%；优步（Uber）涨2.37%；Lyft跌1.29%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于58.75美元，上涨了1.31%；英伟达收于293.74美元，上涨了0.84%；德州仪器收于111.54美元，上涨了0.94%；博通收于264.87美元，上涨了1.00%；高通收于77.63美元，上涨了2.58%；AMD收于52.19美元，下跌了0.70%；美光科技涨2.14%；应用材料公司涨2.67%。

在美国上市的中概股涨跌不一，阿里巴巴收于195.02美元，上涨了2.02%；京东收于43.12美元，上涨了2.06%；拼多多收于48.72美元，上涨了5.07%；哔哩哔哩收于27.54美元，上涨了3.81%；好未来收于52.09美元，上涨了5.04%；爱奇艺收于16.57美元，上涨了0.85%；跟谁学收于39.68美元，上涨了5.81%；微博收于35.01美元，上涨了1.18%；新浪涨1.04%；搜狐跌2.30%；搜狗跌2.94%；携程涨0.83%；前程无忧跌1.24%；汽车之家跌0.45%；58同城涨1.10%；蔚来跌1.80%。

在周二常规交易的最后几小时，美国主要股指的涨幅有所收窄。美联储副主席理查德·克拉里达表示，美国经济可能需要更多的财政和货币支持。周二早些时候，道琼斯指数一度上涨了400多点。

医疗保健股和科技股是标准普尔500指数中表现最好的板块，涨幅均超过1%。

美国加州州长加文·纽森（Gavin Newsom）表示，从本周五开始，该州的一些零售商将被允许重新开业。

与此同时，美国纽约州州长安德鲁·科莫（Andrew Cuomo）宣布，该州每天因新冠肺炎住院的人数和新增死亡人数正在下降，这表明纽约州已度过疫情峰值。不过，他补充说，官员们并没有看到他们所希望的确诊人数急剧下降。

市场研究公司负责人称：“各州重启经济、确诊病例见顶，以及企业‘坦白业绩’，都减少了市场的不确定性。在我们看来，这是股价上涨和市场向买方市场过渡的主要原因。”

美国制药巨头辉瑞公司宣布开始进行新冠疫苗人体试验后，该公司股价上涨。这也导致标准普尔500指数医疗板块上涨2.2%。

对美国经济衰退已经触底反弹的希望也提振了美国油价。美国时间周二，美国WTI原油期货价格上涨20.45%，这是美国原油价格连续第5天上涨。美国原油市场一直处于动荡之中，上个月美国原油价格一度出现下跌至负值。5月份迄今为止，美国原油价格累计上涨了30%。

美国股市周一实现小幅上涨，微软、苹果、亚马逊和奈飞等美国最大科技公司的强劲表现，推动大盘走出了下跌区间。

富国银行投资策略分析师肯·约翰逊（Ken Johnson）表示：“大型股的上涨掩盖了市场反弹的脆弱性。上涨集中于少数股票，引发了对市场反弹的长期健康和持久性的担忧。”