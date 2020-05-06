支付宝杭州健康码出现异常无法打开：服务器开小差

IT之家5月6日消息 今天是五一假期后上班的第一天，据众多IT之家网友反馈，今天早上高峰时段，支付宝杭州地区的健康码服务出现异常，提示“服务器出了点小差，请稍后再试”。

IT之家搜索微博相关内容，还有不少网友表示，支付宝健康码服务异常，大多地区来自杭州。有用户表示：“今天早上上班，进地铁的时候，打开支付宝的健康码。死活都不开，安检的地方一堆的人在刷这个健康码，估计又有程序猿要被拿去祭天了。”

还有网友表示，地铁工作人员现场提示“由于健康码出现故障，请直接通行。”