TurnKey Linux 16.0 稳定版发布：基于 Debian 10

TurnKey Linux 16.0 稳定版已发布，这也是此发行版首个基于 Debian 10 的版本。

TurnKey Linux 是基于 Debian 的虚拟应用程序库，它将一些最好的开源软件集成到完备可用的解决方案中。每一个虚拟应用程序都为易用性进行了优化，并能在数分钟内就部署在裸机、虚拟机及云中。每一个虚拟应用都可以光盘镜像或是虚拟机镜像的形式获得，而这份仍在增长的应用列表包括 Bugzilla、Django、Drupal、File Server、Joomla、LAMP、Magento、Mantis、MediaWiki、MoinMoin、Moodle、MovableType、MySQL、Openbravo、phpBB、PostgreSQL、ProjectPier、Rails、Revision Control、StatusNet、Apache Tomcat、Torrent Server、Trac、TWiki、vtiger、WordPress、Zimra 及其他。

此版本的重要变更体现在底层，主要变化则是在软件层面，可能用户对大部分改变不能明显感知。例如在某些情况下，团队已经将自己的软件 fork (例如，Casper for live ISO 功能) 迁移至 Debian 的默认值 ('live-boot'和'live-tools')。又例如定制软件则被移植到使用较新的语言版本。根据官方的说法，使用 Python 编写的大多数自定义软件（例如 Confconsole，Inithooks，DI-live 和各种库）已从 Python2 移植到 Python3。

TurnKey Linux 16.0 提供的前 10 个应用：

详情查看 https://www.turnkeylinux.org/blog/v16.0-1