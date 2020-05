微软再推免费在线 Python 教程，面向数据科学和机器学习初学者

去年九月,微软曾面向 Python 初学者,推出了一套免费的教程视频。从基本介绍和 VS Code 的配置讲起,循序渐进语法概念等基础内容讲解。目前为止,该系列视频播放量已达到将近 180 万次。

近日,微软在此基础上,再度更新两个针对 Python 初学者的系列教程,作为对之前教程的补充,或者说是进阶。因此,这两个新的系列面向的不完全是纯粹的 Python 新手,而是对 Python 稍有了解,并可能有其他语言的编码经验的人。

这两个新的系列分别名为 “More Python for Beginners” 和 “Even More Python for Beginners: Data Tools”。

“More Python for Beginners” 包含 20 个视频,每个视频时长在 2-15 分钟不等。内容涵盖了格式化和 Linting、Lambda、处理文件、异步操作等等。该系列由微软高级项目经理 Christopher Harrison 和微软 AI 游戏部门业务开发经理 Susan Ibach 进行讲解。

“Even More Python for Beginners: Data Tools” 系列显然与数据科学相关。Harrison 和 Ibach 表示,它将帮助学生构建工具包,以使用 Python 进入数据科学和机器学习。

该系列共有 31 个视频,内容涵盖了 Jupyter Notebooks 和一些流行的数据科学 Python 库的使用,例如 NumPy 和 pandas。“它们可用于帮助管理数据,你将看到如何在内存中创建表,以及如何加载、保存和操作数据,学习创建模型并绘制结果图表。”