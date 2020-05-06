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中国航天回应今年两次发射失利：故障定位和机理已基本明确

2020/5/6 9:13:54来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月6日消息 央视新闻报道，5月5日18时00分，长征五号B运载火箭搭载了新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱，在我国文昌航天发射场点火升空。首飞任务取得了圆满成功！

5月5日晚，长征五号B运载火箭首次飞行任务新闻发布会在海南文昌举行，发布会上，中国载人航天工程办公室主任助理季启明回应了今年3月16日和4月9日，连续两次发射失利相关问题。

季启明表示，这再次显示航天事业的高风险。一个多月以来，型号队伍和航天专家同舟共济、夜以继日、集中会战，深入开展问题复盘、原因分析、试验验证等归零工作，目前两次失利的故障定位和机理已基本明确。IT之家还了解到，与此同时，有关部门在航天全线组织开展全面质量整顿和复核复查，对原定近期执行的火箭发射计划进行了适度的调整。

季启明表示，长征五号B运载火箭担负着发射空间站舱段的重要使命，关系到载人航天工程“三步走”战略目标能否实现，容不得任何闪失。在前期开展的大量质量安全与可靠性工作基础上，针对近期出现的两次发射失利，长征五号B运载火箭和任务相关系统迅即开展了故障剥离和举一反三，进行技术状态和产品质量的再复查再复核再确认，全面排查风险和薄弱环节，进一步完善方案预案，努力使失利的教训变成宝贵的财富。

季启明还表示，此次长征五号B运载火箭发射成功，不仅实现了空间站阶段任务的首战告捷，也为中国航天打了个“翻身仗”，为后续任务增加了更大信心。

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关键词：火箭

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