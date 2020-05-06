开发者展示 Ubuntu 20.04 流畅运行微软 Office 应用

Ubuntu 开发者 Hayden Barnes 近日在推特发布了一支使用 Ubuntu 20.04 运行 Microsoft Office 应用的视频。不过 Hayden 却表示这并非使用了 Wine，也不是远程或者云端应用，更不是使用了基于 WSL 的 GNOME 桌面环境，而且在仅包含集成显卡的 i5-6300U 上表现良好。最后神秘地表示还在进一步为这个秘密项目添加新特性。

从视频可以看到，Hayden 在 Ubuntu 20.04 运行 Word 和 Excel 时确实没遇到明显的性能问题，操作起来也比较流畅。尽管 Hayden 表示现在不能共享所有详细信息，但他确认 Microsoft Office 应用是在 Linux 的容器中运行，并且是在本地运行的完整应用程序，没有任何 Webapp 或使用了云端功能。

至于为什么他不提供有关如何实现此功能的全部信息，Hayden 说暂时仍在努力完善以提供更完整的体验。

有人提到这可能是 VirtualBox 中的 Seamless Mode（无缝模式），不过 Hayden 作为 Canonical 公司 Hyper-V 团队的成员，不应该更有理由选择 Hyper-V 吗？当然，无论使用哪种方法，这对在 Linux 上运行 Microsoft Office 绝对是个好消息。

毕竟 Linux 上缺少优秀的 Office 套件阻碍了许多人切换到该操作系统。尽管有诸如 LibreOffice 这样的产品提供了可行的解决方案，并进行了兼容性改进，但面对 Microsoft Office 文档仍然可以说是难以使用。