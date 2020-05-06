我国将于 2022 年前后发射 4 艘载人飞船

IT之家5月6日消息 新华社报道，我国计划2022年前后建成空间站，其间将发射4艘神舟载人飞船。目前，执行飞行任务的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。

在5月5日晚召开的长征五号B运载火箭首次飞行任务新闻发布会上，中国载人航天工程办公室主任助理季启明透露了上述消息。

IT之家援引央视新闻报道，5月5日18时00分，长征五号B运载火箭搭载了新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱，在我国文昌航天发射场点火升空。首飞任务取得了圆满成功！拉开了我国空间站在轨建造阶段飞行任务的序幕，为后续空间站核心舱、实验舱发射奠定了坚实基础。

相比神舟系列飞船，新一代载人飞船：①体积更大，内部空间更充裕；②可“载人+运货”，能给空间站运送补给物资，或将空间站试验样品带回地球；③将肩负载人登月等更遥远的深空探测重任。

按计划，我国空间站将于2022年前后完成建造，一共规划12次飞行任务。季启明介绍说，此次任务后，将先后发射天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱，进行空间站基本构型的在轨组装建造；其间，规划发射4艘神舟载人飞船和4艘天舟货运飞船，进行航天员乘组轮换和货物补给。

目前，我国空间站核心舱已完成正样产品总装，问天实验舱和梦天实验舱正在开展初样研制，空间科学应用载荷已陆续转入正样研制。

季启明介绍，我国第三批预备航天员选拔工作也将于今年年中完成。

长征五号B运载火箭是在长征五号运载火箭基础上改进研制的，主要用于我国空间站舱段发射等重大航天任务，近地轨道运载能力大于22吨，是目前我国近地轨道运载能力最大的火箭。