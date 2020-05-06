Spotify预计苹果会在欧盟诉讼后开放其平台

5月6日消息，据外媒报道，在音乐流媒体公司Spotify向欧盟提交针对苹果的反垄断诉讼一年后，其首席执行官丹尼尔·埃克(Daniel Ek)预计苹果平台将会变得更开放。

图：Spotify首席执行官兼联合创始人丹尼尔·埃克

Spotify于2019年3月向欧盟委员会提出反垄断诉讼，指控苹果App Store中存在反竞争行为。苹果最初回击了Spotify的指控，但埃克表示，自那以后，苹果已经放松了限制。他说：“从长远来看，我们确实预计苹果会更开放。”

Spotify最初在起诉书中称，苹果有动机在应用商店上让竞争对手处于劣势，因为它既是平台提供商，也利用Apple Music成为直接竞争者。埃克指的是苹果的服务与其硬件紧密集成，比如Siri上的Apple Music功能。

自从Spotify在2019年提起反垄断诉讼以来，苹果已经推出了一项功能，允许Siri控制Spotify等第三方音乐服务。Spotify还为其服务发布了tvOS和watchOS应用程序，而这在此前是不可能的。但目前还不清楚是什么阻止了Spotify开发Apple TV应用程序。

虽然Siri现在支持第三方音乐应用程序，但仍然不可能改变iOS或iPadOS上的默认流媒体服务，也不可能在HomePod上使用第三方音乐流媒体平台。然而，据说苹果正在考虑允许用户最快在今年选择自己的默认电子邮件客户端和网络浏览器。