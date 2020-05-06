Firefox 火狐浏览器 76 正式版发布：画中画，增强密码保护

Firefox 76 版本正式发布了，此版本一大亮点是增强了对在线帐户登录名和密码的保护：

当网站暴露在风险中时，Firefox 会在 Lockwise 密码管理器中显示严重警报

如果某个帐户涉及的某个网站存在风险，并且同一密码也在其他网站上同时使用时，Firefox 将提示用户更新密码

Firefox 将会自动为新帐户生成安全、复杂的密码，这些密码可以轻松保存在浏览器中

现在可以轻松地在主菜单下的“登录名”和“密码”下访问并查看已保存的密码；如果用户没有为 Firefox 设置主密码，则 Windows 和 macOS 现在需要登录到操作系统帐户，然后才能显示保存的密码

新版本还带来了“画中画”功能，即小窗口播放视频，以便用户在不同的应用程序中执行多任务。

Firefox 现在还支持 Audio Worklets，它允许 VR 和网络游戏中更复杂的音频处理。该功能还能够使用户直接从 Firefox 进入 Zoom 会议，而无需进行客户端下载。

此外，Windows 端的 WebRender 现在在小屏幕（<= 1920x1200）Intel 笔记本电脑上默认使用，它能够用来改善图形渲染。

更新说明：https://www.mozilla.org/en-US/firefox/76.0/releasenotes/