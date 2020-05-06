内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Firefox 火狐浏览器 76 正式版发布：画中画，增强密码保护

2020/5/6 14:29:13来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Firefox 76 版本正式发布了，此版本一大亮点是增强了对在线帐户登录名和密码的保护：

  • 当网站暴露在风险中时，Firefox 会在 Lockwise 密码管理器中显示严重警报

  • 如果某个帐户涉及的某个网站存在风险，并且同一密码也在其他网站上同时使用时，Firefox 将提示用户更新密码

  • Firefox 将会自动为新帐户生成安全、复杂的密码，这些密码可以轻松保存在浏览器中

  • 现在可以轻松地在主菜单下的“登录名”和“密码”下访问并查看已保存的密码；如果用户没有为 Firefox 设置主密码，则 Windows 和 macOS 现在需要登录到操作系统帐户，然后才能显示保存的密码

新版本还带来了“画中画”功能，即小窗口播放视频，以便用户在不同的应用程序中执行多任务。

Firefox 现在还支持 Audio Worklets，它允许 VR 和网络游戏中更复杂的音频处理。该功能还能够使用户直接从 Firefox 进入 Zoom 会议，而无需进行客户端下载。

此外，Windows 端的 WebRender 现在在小屏幕（<= 1920x1200）Intel 笔记本电脑上默认使用，它能够用来改善图形渲染。

更新说明：https://www.mozilla.org/en-US/firefox/76.0/releasenotes/

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Firefox火狐

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    