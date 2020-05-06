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全球移动数据费用排名出炉：中国狂升一百多名

2020/5/6 20:14:23来源：凤凰科技作者：良弼责编：远洋评论：

北京时间5月6日消息，一项新的研究分析了今年228个国家或地区1GB移动数据的费用，印度凭借极度低廉的费用再度稳坐榜单第一，而中国的排名从2019年的第165名飙升至第12名，1GB移动数据的平均费用从9.89美元疯狂跌至0.61美元。

相比之下，美国是购买移动数据费用最昂贵的发达国家之一，在全球仅排名第188位，1GB的平均成本为8.00美元，远高于5.09美元的全球平均水平。同时，费用最便宜的国家是印度(0.09美元/ GB)，最贵的国家是圣赫勒拿岛(52.50美元/ GB)。

不过这项研究有一个重要的缺陷，那就是它计算的平均费用没有经过“加权”，所以无法反映国家之间真实购买力平均(PPP)所产生的差异。换句话说，因为各国在税收、基础设施标准或部署成本、政府规模和工资等方面可能存在巨大差异。在一些国家，数字上来看你可能会为1GB的数据支付更少的费用，但在现实购买力上却显得差距很大。

另外应该补充的是，由于缺乏公开的数据或缺乏可比较的数据类型，一些国家(朝鲜、厄立特里亚等)在这份报告中缺失。此外，在某些国家只有“无限流量”套餐的少数情况下，该国家每个用户的平均数据使用量会被用来计算1GB的成本。下面且看详细榜单：

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关键词：移动数据流量

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