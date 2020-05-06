AirPods Pro被吐槽存在杂音且降噪效果变差，苹果给出解决办法

IT之家5月6日消息 最近有不少AirPods Pro用户抱怨，称他们的耳机不像刚买到时那么好用。其中一个在苹果论坛上掀起波澜的问题是，用户注意到他们的耳机传来噼里啪啦的声音。

本周，苹果公司发布了几篇支持文章，特别提到了一些故障排除步骤，对于遇到主动降噪问题或听到噼里啪啦/静电噪音的用户，可以了解一下。

IT之家需要指出的是，如果你的 AirPods Pro 出现问题，可以先尝试这些补救措施。如果产品继续出现问题，则建议联系苹果客服并寻求设备维修/更换。AirPods Pro 于 2019 年 10 月推出，因此仍在苹果的保修范围内。

在第一篇支持文章中，如果你的AirPods Pro发出噼里啪啦的声音或静电的声音，苹果建议首先应该检查你所连接的iOS设备或Mac是否是最新版本。

然后，苹果建议隔离与环境中的音频干扰相关的问题，并尝试使用不同的音频应用。如果问题依然存在，苹果公司表示要联系他们的支持团队——尤其是在“嘈杂的环境、运动时或通话时”出现的问题。根据论坛上的回复，苹果支持团队正在为用户更换没有表现出该问题的AirPod。

对于主动降噪效果变差的问题，苹果公司再次建议将你的操作系统更新到最新版本。然后，用干棉签清洁AirPods Pro顶部的网状物。苹果公司表示，如果网孔被耳屎或其他杂物弄脏了，可能会影响到降噪性能。

如果你注意到低音响应下降，或背景噪音（如飞机声音）增加，而主动降噪设置无法消除，那么清洁步骤应该是有用的。如果你清洁了产品，但仍然没解决问题，那么需要联系苹果客服。