全线“升级”的魔术键盘，是苹果 MacBook 最重要的一次转变

5 月 4 日，苹果再次通过官网悄悄更新了自己的 MacBook Pro 产品线。

虽然没有将 13 英寸屏幕升级到 14 英寸有点遗憾，不过全新的魔术键盘（也就是剪刀式键盘）倒是让不少用户跃跃欲试打算更换。而当你打开苹果官网则会发现，从去年 11 月的 16 英寸 MacBook Pro 到今年 3 月的 MacBook Air 再到如今的 MacBook Pro 13 英寸，苹果已经顺利完成了 MacBook 全线产品从蝴蝶键盘到剪刀式键盘的换代，在这背后，隐藏的是苹果和过去的错误告别并不再倔强的 5 年，今天我们不妨再来回忆一下苹果「蝴蝶」键盘飞走的那段故事：

消失的东西有机会再回来吗？

很多时候我们都知道不太可能，但是苹果却告诉我们另一种答案。在经历了 4 年时间多款产品（包括 MacBook、MacBook Air 和 MacBook Pro）之后，苹果终于不再强推自己引以为傲的蝶式键盘，让已经消失的剪刀式键盘在 16 英寸 MacBook Pro 上再次回归。

从 2015 年到 2019 年，蝶式键盘用四年时间走进 MacBook 用户，却如此突然就被苹果抛弃，这中间到底经历了什么？强如苹果为何会在新技术推广上如此受挫？这对我们来说又意味着什么？极客之选（公众号 GeekChoice）今天就和大家聊聊这背后的故事。

以轻薄为名的创新

2015 年的 New MacBook，是蝶式键盘第一次登场。很多人都还记得这台笔记本的轻薄，13.1 毫米厚度+920 克重量即便是 2019 年的今天看来依然夸张，这一切离不开蝶式键盘的功劳。

键盘的种类五花八门，在蝶式键盘推出之前，笔记本电脑上普遍采用剪刀式键盘。这种设计由于类似剪刀的活动机制得名，就像下面这样。

图自维基百科

由于 X 型的交叉设计，让剪刀式键盘的键程距离变短，相较其它键盘也更安静更省力，于是成为了笔记本电脑的理想选择，但轻薄没有止境，这就有了蝶式键盘。

图自苹果官网

蝶式键盘因为类似蝴蝶翅膀的 V 型结构而得名，苹果通过这种结构配合不锈钢拱形开关设计出了新的笔记本键盘，它比以往键程更短、厚度更小，这对于笔记本的轻薄是有益的，于是在之后的四年时间里，苹果陆续将 MacBook Pro、MacBook Air 在内的多款产品替换为蝶式键盘，同样的，这些产品厚度也进一步降低。

蝶式键盘显然包含了苹果一贯的设计理念，在追求设计感和实用性上做了进一步的探索。但是，当人们拿到产品去感受蝶式键盘的魅力时，问题接二连三地出现了。

「蝴蝶」效应

首先是手感问题，由于键程非常短，蝶式键盘被很多人吐槽成无键程（尽管之后有所改善），打字的感觉就像在敲打桌面，长时间使用更容易疲劳。为此甚至有人设计了可以放在键盘上的机械键盘，与其说是对键盘手感的执念，倒更像是对蝶式键盘的嘲讽。

另一方面，蝶式键盘在日常使用时也更容易出现故障。由于和剪刀式键盘不同的 V 型结构，日常生活中食物、碎片或者灰尘更容易进入键盘内部，导致按键失灵或者按键连按的问题。这些问题或许在苹果的实验室和日常测试中很少出现，但到了日常生活的复杂环境中却让一些人头痛不已，因此蝶式键盘出现的问题也随之增多。

2018 年，外媒 AppleInsider 的一份报告称，2016 款 MacBook Pro 蝶式键盘故障率是旧款型号（剪刀式键盘）的 2 倍，虽然苹果随后启动了键盘维修计划，为出现键盘故障的用户免费更换键盘，但事情仍未结束。

今年 1 月，国外数码大 V Unbox Therapy 在自己的推特上抱怨蝶式键盘出问题后短时间内就收到了数百条回复和上千个点赞。这位拥有 1570 万粉丝的 YouTube 博主在视频中演示了 MacBook Air 键盘上字母 E 的误触发情况：当他按下 E 按键后，屏幕上出现了诡异的重复情况，按下字母会有几率出现字母重复，这条只有 5 分 32 秒的视频有 280 万次浏览记录，可见人们对于这件事的关注度。

图自 YouTube

同年 3 月，华尔街日报专栏作家 Joanna Stern 抱怨自己仅仅使用四个月时间的 MacBook 键盘出现问题，她的 E 键、R 键也出现不起作用和误触发情况，就像 Unbox Therapy 演示的那样。相比数码自媒体，华尔街日报对于事件的报道更加详实具体，同时也更容易影响投资人对苹果的看法，这件事成为了苹果道歉的直接原因，他们在随后的声明中提到：

「我们知道有一小部分用户在使用他们的第三代蝴蝶键盘时出现了问题，对此我们表示遗憾，绝大多数 MacBook 用户都对新键盘有着积极的体验。」

也许如苹果所说，出现问题的只是一小部分，但显然这些人的发声对苹果口碑产生了不小影响。采用蝶式键盘的第四年，苹果再次更新键盘服务项目，为包括最新款 MacBook Air、MacBook Pro 在内的更多笔记本免费更换键盘，对于刚刚推出的新款笔记本电脑都要推出键盘换新服务，说明苹果依然没有彻底解决蝶式键盘遇到的问题，而这样下去显然不是长久之计。

图自苹果官网

于是，我们看到在新款 16 英寸 MacBook Pro 上，苹果终于放弃了执念，转而拥抱手感更舒适的剪刀式键盘（外媒 iFixit 的拆解报告称新的剪刀式键盘和老款 MacBook 键盘在结构上几乎没有差异），蝶式键盘也终于走到了最尴尬的境地。

「干掉键盘」的挫折

从备受关注到如今被取代，苹果蝶式键盘可以说是多灾多难，但其包含的野心却很大。实际上，苹果要做的是将键盘和触摸屏逐渐融合，最终打造出未来形态的笔记本产品，在朝未来前进的过程中，蝶式键盘+Touch Bar 的组合才刚刚迈出了第一步。

前苹果产品设计总监 Jony Ive 曾在 2016 年接受 CNET 采访时曾谈到：「我们在两年前（2014 年）就有类似的原型设计，现在大家看到的 Touch Bar 跟键盘的结合，完成度并不是很好。我们关注的是将触摸、显示屏输入、机械式键盘结合在一起。」

图自 Yanko Design

极客之选曾经在以前和大家讨论过，在苹果的设想中，未来的键盘部分完全可以通过一块触摸板来实现，这种理想化的目标虽然已经在 Windows 笔记本阵营实现，比如联想曾在 2016 年推出的 Yoga Book ，但最大问题在于无法通过触控板来真正传递出打字时的触感，从某种角度来说，蝶式键盘的极短键程正是为此在做准备。

然而，无论手感如何，蝶式键盘都遇到了更大问题，这既让一些用户增加烦恼，也对苹果的产品口碑带来了负面影响。理想很丰满，现实很骨感，在干掉键盘的路上，苹果的步子还是太快了，如今换一种方式或许也能继续朝未来前进。

未来仍然有很长的路（图自 Yanko Design）

蝶式键盘会彻底退出历史舞台吗？

在最近 Cnet 对苹果市场总监 Phil Schiller 的采访中，当记者问起这一点时，他的回答语义不明，他说：

「我现在还不能说，我们正在继续这两种设计。」

但从这番话中我们可以知道，在重新评估蝶式键盘改进的难度后，如今的苹果尝试换一种方式向前迈进。而一旦剪刀式键盘相比蝶式键盘更受欢迎，那么后者真正退场便也为时不远，毕竟这项技术对 MacBook 的口碑有不小影响，选择更好用、更稳定的设计无论是对苹果，还是对消费者都有益无害。

在修正中前行

一项新技术到底会不会成为未来趋势？这个问题即便是对苹果这样的巨头来说也并不容易回答。即便看准了方向，有时候一些激进项目依然会带来挫折，近些年在苹果产品上，这样的例子其实不少，除了蝶式键盘，曾引以为傲的 Touch Bar 和 3D Touch 也遇到了挫折。

图自苹果官网

在最新的 16 英寸 MacBook Pro 上，虽然 Touch Bar 依然存在，但我们看到苹果对这部分的改进很大，一边是将其左侧 ESC 键分离出来，另一边是把 Touch ID/电源键独立，并且 Touch Bar 区域和键盘部分有了更大的空间，这些都是在用户吐槽之后逐渐完善，或许这就是对激进做出的修正，正如 Phil Schiller 所言：

「分离 ESC 键和 Touch ID 对大部分用户来说是最好的解决办法，这能让人在使用 Touch Bar 的过程中感受到我们的创新。」

另一个例子则是今年在 iPhone 上彻底消失的 3D Touch 功能，尽管从 iPhone 6S 上苹果就对这种交互方式寄予厚望，希望它能在手指「点按」、「滑动」的基础上寻找更多元的交互。

图自苹果官网

但经过这么多年的努力，它依然没有成为大多数人常用的交互方式，也没能建立庞大丰富的生态应用。因此在今年的 iPhone 上，我们看到这项技术彻底消失，取而代之的是长按操作，尽管这样的「修正」并不能让喜欢 3D Touch 的人满意，但苹果却换来了 iPhone 更长的续航，从某种情况来说，这样的取舍依然值得。

在对新技术的推广中，「理想高于现实」的问题不止苹果会遇到，所有科技公司都会如此。但无论怎样，苹果总会想方设法将冒险和稳固尽量达到平衡，创新不是总会发生，但在这样的修正前进中，我们也许会看到越来越完美的产品。