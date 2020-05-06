官方确认：手机NFC将支持无线充电功能

IT之家5月6日消息 无线充电和反向无线充电已经成为高端手机上的一个常见功能，该功能使用专用线圈来进行无线电能传输。现在NFC论坛宣布批准了一项无线充电规范，让用户可以通过NFC芯片为设备进行无线充电。

不要指望超快的充电速度，因为该标准机构表示，通过这个解决方案只能实现1W的充电速度（比Galaxy S20系列的反向充电还慢），这使得它更适合给IoT设备和其他小型消费类设备充电，例如耳机、智能手表等。

"WLC（通过NFC解决方案进行无线充电）可以在支持NFC的设备中使用一根天线来管理通信和充电。这种解决方案使低功耗的IoT设备，如智能手表、健身追踪器、无线耳机、数码笔和其他消费类设备的充电变得更加简单方便。"NFC论坛解释说。

NFC论坛还指出，基于NFC的充电方式，意味着如果设备中搭载了NFC芯片，厂商可以放弃单独的无线充电技术：“例如，包含NFC技术进行配对的蓝牙耳机也可以使用NFC进行无线充电。在这种情况下，NFC天线被用来交换配对信息和传输电源。”

这可能对设备的设计也会产生影响，因为转向基于NFC的充电方式意味着厂商可以放弃设备内部的专用无线充电技术，而可穿戴设备、音频配件和其他小工具内部的空间是非常宝贵的，因此放弃传统的无线充电技术，可以为更大的电池和其他组件腾出空间。

IT之家了解到，官方目前还没有透露通过NFC无线充电的硬件要求，但表面上看，这需要新的NFC芯片来接收和传输电源，所以不指望现有的NFC设备能够获得无线充电功能。