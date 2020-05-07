马赛克一键变高清！神奇的AI“无损放大”工具

要如何看清一张图片？把小图放大放大再放大，你能看到的，可能也只是马赛克。众所周知，由于信息量的缺失，小图是很难被修复成为高清大图的，这就苦了很多找到精彩的图片、偏偏这张图却不甚高清的朋友。有没有什么比较好的方法？AI的出现带来了奇迹！近日有朋友给笔者介绍了下面利用AI技术“无损放大”图片的工具，传说就算图片满是马赛克，也能够一键变高清！一起看看吧。

这是一个提供基于AI技术提供图片放大技术的网站。根据介绍，它和传统图片放大方法如PS之类不同，用PS这类工具放大图片，依然会有明显的模糊感，而Bigjpg是通过神经网络，针对放大图片的线条、颜色、网点等特点，做特殊的算法调整，所以放大效果非常出色, 色彩保留较好, 图片边缘也不会有毛刺和重影,。更重要的是，影响画质的噪点基本在放大的图片上看不出来。真的如此吗？

Bigjpg的使用很简单，它提供了Web网页版以及微信小程序的版本。以网页版为例，先上传一张图片（大小限制为10M，尺寸限制为3000x3000像素），然后点击“开始”，就可以利用AI放大图片了。

Bigjpg提供了图片类型的选项，可选卡通和照片，不同类型的图片使用相应的算法效果会更好。默认情况下，放大倍数最多可以放大4倍，不过登录升级后就可以最多放大到16倍，另外还可以选择降噪强度。

Bigjpg的放大由于使用了AI技术，因此需要等待几分钟才能出结果。完成后，点击下载就可以把放大后的图片保存到本地了。

我们来看看Bigjpg的AI放大图片效果如何。首先来看实拍照片的对比，笔者将一张分辨率为3840x2880的图片压缩到960x720，然后再将它分别用传统方式和Bigjpg放大4倍，效果如下。

原图

压缩为原图1/4后进行Bigjpg AI放大（左）vs原图

压缩为原图1/4后进行传统放大（左）vs原图

可以看到，和传统的图片放大方式相比，Bigjpg的确提供了更高的清晰度和色彩纯净度，优势非常明显！当然，和原图相比，Bigjpg还是有所不如，例如仔细观察可以发现某些线条有扭曲，锐度也有所下降。但无论如何，表现都已经可以称得上是惊喜了。

压缩为原图1/4后进行传统放大（左）vs Bigjpg AI缩放

再来试试动漫图片。这里选取了《你的名字》动画电影中的一张截图，原分辨率为1920x1080，将其压缩到480x270后，分别用传统方法和Bigjpg放大4倍。

原图

压缩为原图1/4后进行Bigjpg AI放大（左）vs原图

压缩为原图1/4后进行传统放大（左）vs原图

可见，和传统方法相比，Bigjpg的优势依然非常明显！特别是开启了降噪后，虽然会损失部分细节，但图片的线条锐度和色块纯净度，都非常赏心悦目。除了星空等地方的一些细节缺失，几乎和原图别无二致了。而和放大照片相比，动漫图片使用Bigjpg放大，效果更好，这应该和动漫图片的线条、填色更规整有关。

压缩为原图1/4后进行传统放大（左）vs Bigjpg AI缩放

再来说说Bigjpg的降噪吧。图片进行放大，增加了像素意味着增加了信息量，不可避免地会引入杂讯。那么Bigjpg对杂讯的处理如何？我们可以从下面的图片中，观察到Bigjpg不同强度的降噪效果。

降噪强度（从左到右）：无，中，最高

可见，Bigjpg开启中等降噪是比较合适的。既能比较好地去除杂讯噪点，也可以较好地保留细节。而最高档的降噪会导致细节明显丢失，效果反而落了下乘。

总的来说，Bigjpg的确非常神奇。AI算法的加持，令Bigjpg取得了远优于传统图片缩放方法的效果。其实使用AI缩放图像的方案不止Bigjpg，有机会笔者再来给大家介绍一些其他的方案吧。

Bigjpg