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旗鱼移动操作系统Sailfish OS 3.3“Rokua”发布

2020/5/7 7:43:51来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

Sailfish OS 3.3 已发布，代号"Rokua"。Sailfish OS（中文：旗鱼系统）是一款开源操作系统，其核心基于 Mer 项目。Mer 是开源且针对移动设备进行优化的 Linux 发行版，同时也是 MeeGo 的分支，主要应用于智能手机、平板电脑，以及其他消费电子产品。当 MeeGo 计划被中止后，社区开发者从 MeeGo 中分支出 Mer 项目，诺基亚前员工成立的 Jolla 公司又从 Mer 分支出 Sailfish OS。Sailfish OS 架构如下：

Sailfish OS 3.3 包含大量针对底层堆栈的更新，例如对工具链的更新、升级 Python 至新版本以及对核心库（例如 glib2）的许多更新等，部分更新内容如下：

  • 将基础编译器从 GCC 4.9.4 升级到 GCC 8.3

  • 将 Glibc 从 2.28 升级到 2.30，以及其他工具链更新

  • 对底层组件的更新，例如升级至 GStreamer 1.16.1 以及其他各种库更新，GStreamer 现在在设备上的所有软件编解码器中使用 FFmpeg

  • 开始放弃支持 Python 2，因为后者已经 EOL。虽然 Sailfish OS 设备尚未安装 Python，不过会将其用于构建环境，目前仍可以使用 Python 3.8.1 和 Python 2.7.17

  • 使用 systemd 沙箱功能实现对系统服务访问的进一步限制

  • 支持直接在 Sailfish OS 中添加 Nextcloud 账户

  • 改进用户界面，例如重新设计的天气图标

详情查看 https://blog.jolla.com/sailfish-os-rokua-is-now-available/

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关键词：Sailfish

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