去除预览，微软 Windows Terminal 命令行终端工具 1.0 rc1 发布

Windows Terminal是微软一年前推出的Windows 10新终端模拟器。今天，Windows Terminal Release Candidate v0.11.1251.0 (1.0rc1)，即Windows Terminal 1.0 第一个候选版本发布了。

主要更新内容包括：

渲染（性能）

辅助功能

Narrator 和 NVDA 能够读出搜索结果

输入与交互

重新设计了对标题栏拖动的处理方式

其他

Terminal 现在附带嵌入式 CRT，因此可以将其部署在没有应用商店的地方 (#5661)

终端现在具有最小宽度 (#5599)

现在可以在 “About” 对话框中单击“Third-Party Notices”（第三方通知），以查看正在使用的 OSS (#5508)

cls (cmd) 和 Clear-Host (powershell) 现在将正确清除 Terminal 的回滚 (#5627)

新的标签页/最小/最大/关闭按钮现在具有工具提示 (#5484)

Bug 修复等详情见更新说明：

https://github.com/microsoft/terminal/releases/tag/v0.11.1251.0