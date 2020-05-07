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去除预览，微软 Windows Terminal 命令行终端工具 1.0 rc1 发布

2020/5/7 8:03:51来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Windows Terminal是微软一年前推出的Windows 10新终端模拟器。今天，Windows Terminal Release Candidate v0.11.1251.0 (1.0rc1)，即Windows Terminal 1.0 第一个候选版本发布了。

主要更新内容包括：

渲染（性能）

  • 对某些内容进行更改后，终端不再呈全屏显示 (#5345) (#5185) (#5092)

    • 这样可以节省 30-40％ 打印大量合成测试文件所需的时间，并且这使得 cmatrix 的运行速度更快

  • RTL 文本稍微得到了改进（可能可读，但在某种程度上不一定“起作用”）(#5734)

辅助功能

  • Narrator 和 NVDA 能够读出搜索结果

输入与交互

  • 重新设计了对标题栏拖动的处理方式

其他

  • Terminal 现在附带嵌入式 CRT，因此可以将其部署在没有应用商店的地方 (#5661)

  • 终端现在具有最小宽度 (#5599)

  • 现在可以在 “About” 对话框中单击“Third-Party Notices”（第三方通知），以查看正在使用的 OSS (#5508)

  • cls (cmd) 和 Clear-Host (powershell) 现在将正确清除 Terminal 的回滚 (#5627)

  • 新的标签页/最小/最大/关闭按钮现在具有工具提示 (#5484)

Bug 修复等详情见更新说明：

https://github.com/microsoft/terminal/releases/tag/v0.11.1251.0

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关键词：Windows Terminal命令行微软

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