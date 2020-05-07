去除预览，微软 Windows Terminal 命令行终端工具 1.0 rc1 发布

Windows Terminal是微软一年前推出的Windows 10新终端模拟器。今天，Windows Terminal Release Candidate v0.11.1251.0 (1.0rc1)，即Windows Terminal 1.0 第一个候选版本发布了。
主要更新内容包括：
渲染（性能）
这样可以节省 30-40％ 打印大量合成测试文件所需的时间，并且这使得 cmatrix 的运行速度更快
RTL 文本稍微得到了改进（可能可读，但在某种程度上不一定“起作用”）(#5734)
辅助功能
Narrator 和 NVDA 能够读出搜索结果
输入与交互
重新设计了对标题栏拖动的处理方式
其他
Terminal 现在附带嵌入式 CRT，因此可以将其部署在没有应用商店的地方 (#5661)
终端现在具有最小宽度 (#5599)
现在可以在 “About” 对话框中单击“Third-Party Notices”（第三方通知），以查看正在使用的 OSS (#5508)
cls (cmd) 和 Clear-Host (powershell) 现在将正确清除 Terminal 的回滚 (#5627)
新的标签页/最小/最大/关闭按钮现在具有工具提示 (#5484)
Bug 修复等详情见更新说明：
https://github.com/microsoft/terminal/releases/tag/v0.11.1251.0