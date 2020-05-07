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不再是小扎的“一言堂”！脸书公布首批监督委员会成员

2020/5/7 8:09:16来源：网易科技作者：小小责编：微尘评论：

据外媒报道，美国当地时间周三，Facebook任命了首批20名内容监督委员会成员名单，其中将包括一名前总理、一名诺贝尔和平奖得主以及几名宪法专家和权利倡导者。

这个独立委员会又被称为Facebook的“最高法院”，它将能够推翻该公司和首席执行官马克·扎克伯格关于是否应该允许在Facebook和Instagram上发布某些内容的决定。

Facebook长期以来始终因高调的内容审核问题而受到批评。监督委员会将专注于少数非常具有挑战性的内容问题，包括仇恨言论、骚扰以及人们的安全。

Facebook表示，这些监督委员会成员生活在27个国家和地区，至少囊括了29种语言，尽管1/4成员和四名联合主席中的两人来自美国。

Facebook全球事务主管尼克·克莱格(Nick Clegg)在接受采访时称，监督委员会的组成很重要，但其可信度将随着时间的推移而获得认可。委员会将立即开始工作，克莱格表示将于今年夏天开始审核相关问题。

该委员会将增加到约40名成员，Facebook已承诺为其提供1.3亿美元资金，用于支持至少运营六年时间。对于用户已尝试使用Facebook各种申诉程序却未得到满意结果的有争议案件，该委员会将在90天内公布具有约束力的裁决。

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关键词：扎克伯格FaceBook

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