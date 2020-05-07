中信银行侵犯客户隐私信息，支行行长已撤职

IT之家5月7日消息 5月7日凌晨，@中信银行 官方微博发布致歉信称，经该行核实，近期上海笑果文化传媒有限公司联系开户支行，要求查询其为员工王越池（艺名“池子”）支付劳务工资记录时，支行员工未严格按规定办理，提供了池子的收款记录，中信银行对此向池子致歉。该行表示，已按制度规定对相关员工予以处分，并对支行行长予以撤职。

IT之家获悉，中信银行还表示，保护客户信息安全是我行秉持的服务宗旨，也是银行的生命线。在客户信息保护方面，我行建立了一整套制度及流程，但个别员工未严格按照制度操作，反映出我行个别机构在制度执行上不到位。我行将举一反三，全面检查，加大培训，强抓制度执行，坚决避免此类问题再次发生，切实保护金融消费者合法权益。

下面是中信银行微博全文：