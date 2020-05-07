谷歌Pixe Buds 2对比AirPods：谁是最强无线耳机？

提到真无线蓝牙耳机，苹果AirPods无疑是其中的佼佼者，不过近两年，不少品牌也开始推出具有竞争力的产品来挑战它。

谷歌最近发布了第二代Pixel Buds耳机，新的谷歌Pixel Buds能否挑战苹果AirPods呢？外媒macrumors带来了第二代Pixel Buds与AirPods和AirPods Pro比较详细的对比，新浪数码为您编译。

谷歌Pixel Buds 二代

价格

苹果AirPods配无线充电盒的价格为199美元，单机的价格为159美元。通常来说，苹果的产品都比较贵。谷歌Pixel Buds二代179美元的价格介于两者之间，相比AirPods Pro249美元的售价Pixel Buds二代是要便宜了不少，不过Pixel Buds没有主动降噪功能。

设计

设计比较相似

苹果经常被模仿，蓝牙耳机的长柄式设计就是个例子。谷歌则是选择了更加平齐的入耳式风格，类似于三星的Galaxy Buds+。喜欢两种设计的人都有。

Pixel Buds还是有一些独特的设计，其哑光的白色Mentos形机身位于耳朵外侧，并为手势操作提供了较小的表面。

然而，谷歌在Pixel Buds二代的设计上并没有怎么去考虑重量。它比苹果AirPods重了一克以上，Pixel Buds二代的充电盒也是如此。便携性是所有无线耳机的卖点，重量是很重要的。因此苹果的AirPods对于经常外出的人来说是一个更轻便的选择。

Pixel Buds佩戴效果

Pixel Buds佩戴起来舒适，但是与任何入耳式耳机一样，长时间使用后会导致耳朵疲劳，并且可能会引起一些耳痛。如果在佩戴时间较短，Pixel Buds以及大多数人使用的“ AirPods”和“ AirPods Pro”都非常舒适。

支持从左向右滑动来控制音量

外面的类似Mentos的小冰球很有用。轻按一次可播放/暂停，轻按两次可播放下一首曲目，而轻按三次可返回。还有一个选项可以通过从左向右滑动来控制音量，这是‌AirPods家族缺少的功能。

Pixel Buds二代也带有无线充电盒，可以增加电池寿命。Pixel Buds二代的充电盒有点圆润，造型要比AirPods可爱一点。

音质

显而易见，这是主观性较强的一部分。苹果的AirPods和谷歌的Pixel Buds二代都提供了不错的音质。

Pixel Buds可以很好地处理音乐和视频。低频，中频和高频之间是分开的，可以清晰地听到不同乐器的声音。不过Pixel Buds一直缺乏低音，但macrumors认为Pixel Buds的音质比AirPods‌更好，接近‌AirPods Pro‌。

支持自适应调整音量

当然，两者之间，还是有一些差别。Pixel Buds二代采用了所谓的“混合声学设计”，利用耳塞封闭外界噪音以及空间通风口消除任何“入耳式”的感觉。结果是可以阻隔更多的外界声音，让由耳机播放的声音更多的留在耳朵里，从而提升降噪效果。因此在并排听音对比中，谷歌Pixel Buds二代要略胜一筹。

不过Pixel Buds二代配对有个问题。在没有音乐播放的情况下，右耳塞发出嗡嗡声。它在播放音乐时会中断，但可以在通话中听到。

续航

考验一副无线耳机是否足够好的因素是续航时间的长短，毕竟，频繁的充电显得很低效。苹果的AirPods可以连续使用5个小时，而谷歌的Pixel Buds二代也差不多。这两款产品都附带了一个充电盒，不使用的时候就可以收纳在里面。搭配充电盒使用，苹果的AirPods可以达到24小时的使用时间，而谷歌Pixel Buds二代也一样。所以在续航对比中，他们是势均力敌。

充电盒对比

不过通Pixel Buds二代可以通过USB-C充电并且支持Qi标准的无线充电，而AirPods只能通过Lightning接口或Qi标准无线充电。

功能和易用性

Pixel Buds二代在功能上则要丰富得多，它支持IPX4防水等级，蓝牙5.0技术、谷歌翻译以及自适应声音等。利用自适应声音应用，当你从安静的家中走向喧闹的街道时，它可以动态调整音量，反之亦然。

Pixel Buds二代功能更丰富

与iPhone配对使用时，Pixel Buds等同于其他任何没有特殊功能的蓝牙耳机，但与Android配合使用时，可以使用的功能更多。

Pixel Buds还有有一个快速配对选项，可以将耳机放在手机旁边进行配对，就像使用 AirPods一样，Pixel Buds链接到Google帐户以进行管理和跟踪。如果Pixel Buds丢失，则可以通过该应用进行跟踪。

最后外媒macrumors给出建议，对于‌iPhone‌用户，没有理由购买Pixel Buds二代，因为AirPods‌和iPhone匹配更好，但对于Android用户而言，Pixel Buds二代值得考虑。